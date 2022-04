114.577 personas salieron de Uruguay en lo que va de la Semana de Turismo; entre ellos, 95.615 uruguayos y 11.077 argentinos, según los datos de la Dirección Nacional de Migración que se difundieron este jueves. A su vez, entre el 8 y el 13 de abril ingresaron al país 80.849 personas, en mayor medida uruguayos (43.399) y argentinos (26.001).

Este miércoles se produjo una segunda ola de salidas hacia el exterior por los distintos pasos fronterizos, que generaron retrasos y colas kilométricas en algunos puntos, por ejemplo, en el puente General San Martín, que une Fray Bentos (Río Negro) con Gualeguaychú (Entre Ríos).

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, advirtió en diálogo con la diaria que la salida masiva de uruguayos, que superará los 100.000 en lo que resta de la semana, podría generar nuevos embotellamientos entre el domingo y el lunes, cuando se espera que regrese la mayoría de los viajeros. Recordó que para agilizar el tránsito en estos días se decidió dejar de solicitar declaración jurada al ingreso a Uruguay, una medida que está vigente hasta el lunes inclusive, pero además exhortó a evitar las horas pico al regreso: entre las 11.00 y las 18.00.

“Ahora va tendiendo a incrementarse la cantidad de autos que ingresan y que egresan del país, y por lo tanto la recomendación nuestra sigue siendo evitar las horas pico, que son las de mayor intensidad solar, sobre todo para aquellos que van con niños y ancianos. El que quiera evitar esas colas o demorar menos tiene que evitar esos horarios”, sostuvo Monzeglio.

En tanto, explicó que el egreso hacia Argentina no depende de las autoridades nacionales, sino de la Dirección de Migraciones del país vecino. El jerarca añadió que, por ejemplo, en el puente de Fray Bentos hay 12 casetas de control, seis de Uruguay y seis de Argentina, y que “cuando el flujo es mayor hacia un lado u otro” se las prestan mutuamente para agilizar el paso, pero eso difícilmente suceda en estos días, cuando el tránsito “es de ida y vuelta”. “Por eso es tan importante ahora tomar nota de esa recomendación que hacemos, porque ahora hay mucha más gente moviéndose que el domingo pasado”, señaló.

Monzeglio prevé que “la ola de uruguayos que va a regresar va a ser muy grande, y supera ampliamente la cantidad de uruguayos que han salido a la cantidad de argentinos o turistas de otras nacionalidades que han entrado”, por lo que inevitablemente se van a generar colas. Asimismo, remarcó que si bien hasta el momento el número oficial de Migración es de unos 95.000 uruguayos que salieron, “hoy [jueves] siguen saliendo, y esa cifra va a ser superada”. “Va a pasar por el mismo lugar [en referencia a los puntos fronterizos] en dos días la misma cantidad de gente que pasó durante siete”, alertó.

En diálogo con la diaria, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, del Partido Nacional (PN), señaló que el fin de semana del 9 y 10 de abril “fue un caos, con filas de ocho a diez kilómetros” de vehículos, que le recordaron “mucho a cuando en 2010 se abrieron los puentes”. “Yo con los puentes tengo un conflicto que me seguirá de por vida; primero porque no pasaba nadie, y ahora porque pasan muchos. No pego una”, comentó. No obstante, Lafluf dijo que era esperable que se diera de esta manera tras “dos años en que no se podía prácticamente salir; iba a ser una avalancha”.