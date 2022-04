No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo este viernes en una conferencia de prensa que “hay una actitud hostil a todo aquel que marque una posición diferenciada con el gobierno” y que “la hostilidad es de tal nivel que hacía muchas décadas que no veía”, luego de que no se aprobara el préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo (IM).

En un principio, la conferencia estaba prevista para las 15.00, pero cerca de las 16.30 Pereira y la presidenta departamental, Graciela Villar, hablaron a los medios, en La Huella de Seregni, tras una reunión mantenida entre el Secretariado Nacional y la Departamental de Montevideo.

Pereira sostuvo que la forma en la que se dio la votación del préstamo del BID, que no fue aprobado por la Junta Departamental de Montevideo no es “la manera de hacer política”, y aseguró que los integrantes del partido van a ir a cada barrio a explicar por qué las obras previstas no se van a poder hacer.

“Hubo una decisión de los partidos que hoy ocupan el gobierno [nacional] de obstaculizar la gestión de los gobiernos frenteamplistas, y eso es un ataque descarado al FA. Cuando uno dice las cosas tan claras, parecen bruscas, pero es bien educado: no dejaron votar en Canelones, y al que votó lo humillaron, y no dejaron votar en Montevideo”, subrayó Pereira.

A principios de abril, la Junta Departamental de Canelones aprobó un fideicomiso propuesto por la Intendencia con el voto del edil nacionalista Juan López, lo que generó molestias en la interna nacionalista.

El presidente del FA aseguró que a lo que pasó en la Junta de Montevideo se suma la suba de precios, la caída de salarios y jubilaciones y el aumento del producto interno bruto: “Claramente, hay una posición que va en contra de las grandes mayorías. Son dos formas de hacer política, los que colocamos a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la preocupación, y los que colocan aspiraciones electorales para 2024”, una mirada a la que calificó de legítima pero equivocada.

Pereira sostuvo que debe haber diálogo con el Partido Nacional porque “una sociedad democrática dialoga, pero es claro que una fuerza política que está siendo hostigada”, a la que le están “obstaculizando su gestión en el gobierno” y cuyos dirigentes “están siendo insultados”, poniendo en duda su honorabilidad, y “no se puede mantener en silencio”.

“Nadie entendería un FA pálido, cuando ha gobernado la ciudad durante 30 años y la ha transformado de cabo a rabo”, dijo. Además de las obras que destacó, Pereira dijo que la intendenta, Carolina Cosse, y el FA tienen el respaldo de más de la mitad de los montevideanos, “y esto el gobierno nacional lo tendría que tener muy presente, lo mismo podemos decir de los últimos 17 años de Canelones, con cambios constantes en la gestión”.

Sobre la actitud del FA a nivel nacional dijo que ha acompañado al gobierno incluso cuando consideraba que las medidas no eran suficientes, como las tomadas durante la emergencia sanitaria. “El FA votó la rebaja del IVA, acaba de votar la propuesta de [Guido] Manini [Ríos] de una minuta de comunicación para reducir el IVA a 19 productos de la canasta básica”, recordó.

Desazón

Por su parte, Graciela Villar dijo a la prensa que siente una “profunda desazón” por la votación negativa de este jueves, ya que venían trabajando desde el año pasado en el proyecto. “Sentimos que es un ataque a los montevideanos y montevideanas en la medida que quedan de rehén en un ataque frontal a la fuerza política que gobierna este departamento”.

“De los 2.000 beneficiados que estaban en juego quedamos en ninguno [...] hay un compromiso de seguir avanzando en medidas alternativas” para cumplir los objetivos que la comuna capitalina se había trazado, pero aclaró que se tratará de un plan de mediano y largo plazo porque va a tener que ser financiado de acuerdo a las “posibilidades presupuestales” del quinquenio.

“Hoy el Plan Nacional de Residuos planteado por el Ministerio de Ambiente y los compromisos internacionales quedan cuestionados porque la ausencia de Montevideo en ese paquete hace inviable cualquier proyecto de disposición final”, tanto por la cantidad de residuos que se generan en la ciudad como por la población que vive en la capital del país.

Villar dijo que la negativa de la bancada opositora también quitó al Ministerio de Ambiente la parte del préstamo que le correspondía a Montevideo para ser destinado al Plan Nacional de Residuos, elaborado por el gobierno nacional.

Pese a que el proyecto no fue aprobado, la presidenta departamental del FA en Montevideo aseguró que se va a seguir avanzando en el reciclado, pero comentó que las plantas de reciclado de última tecnología, que iban a generar 1.000 puestos de trabajo, “por el momento quedan sin efecto”.

Consultada sobre la diferencia entre la votación en Montevideo y en Rocha, cuando el FA no acompañó un fideicomiso presentado por el intendente nacionalista, Alejo Umpiérrez, Villar dijo que en el caso de la capital se trataba de una política de Estado “desde el año 1985”. “Tuvo gobiernos nacionales de distintos signos y fue responsable y garante de que Montevideo fuera la capital más saneada de América Latina. No se pide un fideicomiso ni para pagar sueldos atrasados ni hacer otra obra”.

Impacto de la suba de precios

Pereira comentó que en la mañana de este viernes un equipo frenteamplista estuvo trabajando una propuesta sobre el impacto de la suba de precios. “El gobierno ha anunciado un aumento salarial en abril para cobrar en agosto, es bastante raro, de 2%, en un salario de 30.000 pesos son 600 por mes, como además, según el ministro de Trabajo, va a ser un adelanto a cuenta del ajuste 2023 va a ser por cinco meses. ¿Esto es suficiente para abordar la situación de carestía? Nosotros creemos que no”.

El lunes la Mesa Política del FA va a analizar las medidas y las anunciará ese día.