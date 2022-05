El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a confirmar este miércoles que será candidato a la presidencia en 2024, más allá de que en estos momentos no se está concentrando en la campaña. “No estamos pensando en 2024, aunque no lo crean. Estamos pensando en hacer las cosas lo mejor posible ahora, porque sabemos que después la gente pasa la cuenta si no hacemos las cosas que hay que hacer”, dijo.

Consultado en el programa Arriba Gente sobre su candidatura afirmó: “Yo lo he dicho hace rato, que tengo previsto ser candidato nuevamente, pero de acá al año 24 va a correr mucha agua debajo del puente”. Asimismo, señaló que a pesar de que “como todo partido” Cabildo Abierto “puede tener más de un candidato”, esa opción no estuvo sobre la mesa en el congreso del partido celebrado el domingo pasado.

Con respecto a quién podría ser candidato a la vicepresidencia, el excomandante en jefe del Ejército señaló que se barajan varios nombres de “alto perfil”, entre ellos el del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y al respecto agregó: “Puede ser, por qué no. Pero ni él lo está pensando ni nadie está pensando hoy en fórmulas”.

Uno de los factores que puede intervenir en la candidatura a vicepresidente de Salinas es el hecho de que el gobierno lo postuló a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya que en caso de que sea electo en setiembre no estará en Uruguay en los próximos años.

“Si yo pensara egoístamente, a nosotros nos sirve que esté acá, al lado nuestro, pero yo creo que sería muy bueno para el país que el director de la OPS fuera un uruguayo. Sería un reconocimiento, no tanto al doctor Salinas sino al Uruguay, por cómo ha hecho las cosas hasta ahora”, comentó Manini Ríos, y agregó: “Para el partido tal vez no sería tan bueno, pero sí es bueno para el país, por lo tanto queremos, ojalá termine siendo designado”.