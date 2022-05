En medio de un aumento en los homicidios, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, reflexionó sobre la estrategia del gobierno nacional para contener el crimen organizado. En su opinión, la entonces oposición, “cometió el error más grande que se podía cometer” cuando “partidizó” la seguridad y sugirió que “estabas con la Policía o en contra”. “No sabían lo que estaban haciendo, esto tiene que ser política de Estado o si no es un chiste”, aseguró en rueda de prensa tras una visita en Rivera.

Orsi continuó reflexionando al respecto este miércoles en su columna semanal en la radio CX41 de San José. A su entender la situación que atraviesa Uruguay ya se veía venir “hace unos cuantos años”, porque el crimen organizado estaba en movimiento desde el norte de América Latina hacia el sur, por lo que se advertía sobre una “nueva forma de proceder por parte del crimen organizado bastante más violenta y quizás en algún momento íbamos a tener instaladas en nuestro país algunas organizaciones vinculadas al narcotráfico que no andan con vueltas”.

Para el intendente canario hubo un momento en la administración anterior en el que tema de la seguridad comenzó a “banalizarse” y los líderes políticos comenzaron a “sacar rédito, sacar cuentas de qué tanto te puede influir en una elección agitar la bandera del fracaso o decir que tal o cual partido está en contra de la Policía”. Se terminó haciendo “política menor a partir de una enfermedad de nuestra sociedad que tiene que ver con el dinero y el poder en el mundo, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico, que utiliza el Uruguay también como lugar de operaciones”.

“Lo peor de todo esto es que la que se jode es la gurisada nueva, los que no han tenido una oportunidad”, dijo el líder frenteamplista, y agregó que se debería pensar en cómo se hace para “secarle el río a ese tremendo flagelo que es el narcotráfico, lo que implicaría darle una chance a la gurisada más joven, que en vez de agarrar para ahí tenga alguna oportunidad”, reflexionó.

En esta línea remarcó que “si lo único que pensamos es que los metemos a todos en cana, si pensamos ‘cuántos más adentro mejor’, estamos generando una bomba para el futuro”. En particular insistió en encontrar “una oportunidad para las generaciones que vienen, fundamentalmente las que no tienen chance”.

Orsi remarcó que en los próximos dos años se estima que habrá unos 17.000 presos y se preguntó si “alguien puede pensar que eso es el resultado exitoso. No digo que no haya que hacerlo, el tema es que sólo con eso no se resuelve”. Por eso marcó que además de la Policía también deberían trabajar en la solución varias instituciones como el Poder Judicial o el Instituto Nacional de Rehabilitación.