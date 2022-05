Este lunes los trabajadores del Puerto de Montevideo realizan un paro por sector o empresa y se concentran afuera de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en busca de respuestas ante el despedido de 150 trabajadores de la empresa Montecon. En esta jornada una delegación del sindicato será recibida por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien además defendió la medida de lucha, en contraposición a lo planteado por el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, que propuso decretar la esencialidad de la actividad portuaria.

Pereira afirmó este domingo en rueda de prensa que “en algún momento la Justicia va a laudar” sobre cómo se realizó el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga Katoen Natie, pero mientras tanto se sufren las consecuencias de “decisiones desacertadas”.

Para el presidente de la fuerza de izquierda, la pérdida de puestos de empleo es un “daño colateral” del acuerdo firmado, pero enfatizó que se trata de “gente que se queda sin trabajo”: “¿Qué se pretende, que no hagan nada? ¿Por qué es apresurada la medida? Hace meses que están diciendo que estas cosas van a pasar y luego cuando pasan esperan que no tomen medidas”, reflexionó.

Según Pereira se está estigmatizando “a la gente que está luchando para poder mantener su poder de compra, por poder tener ingresos para vivir, por mantener su trabajo. Esto es lo que está pasando, Sebsatián da Silva no tiene que defender su trabajo”.

La referencia al senador del Partido Nacional se debe a que el legislador propuso días atrás decretar la esencialidad en la actividad portuaria para que el gobierno tuviera la posibilidad de impedir las medidas de paro. “Yo si fuera el ministro de Trabajo tendría arriba de la mesa las esencialidades preparadas para que el puerto no se detenga, no deberíamos de anticipar situaciones que no sabemos cómo se van a dar, pero un paro de 72 horas este país no lo resiste, mucho menos en el medio de la cosecha mayor de la historia en lo que tiene que ver con productos agrícolas, sería un caos logístico de envergaduras inimaginables”, dijo en rueda de prensa.

Para Pereira, “se puede declarar esencialidad cuando se pone en peligro la vida, la salud o la seguridad, no cuando ha un daño económico; en un paro siempre hay un daño económico y de eso se trata, de que en el medio de un conflicto de intereses haya una negociación que permita resolver el tema del trabajo; para un trabajador, cuando pierde el trabajo pierde todo”.

Por su parte, los ministros de Trabajo, Pablo Mieres, y Transporte, Luis Falero, les habían pedido a los trabajadores el viernes que pospusieran las medidas hasta este martes, porque se encontraban trabajando en algunas soluciones para los despidos. Sin embargo, ante la falta de propuestas concretas, el sábado, luego de una asamblea extraordinaria por Zoom, los trabajadores decidieron mantener el conflicto.

“Hasta ahora nadie ha dado declaraciones serias. Nadie se tiene que ofender por lo que estoy diciendo porque esta mesa de diálogo se conformó el año pasado. Más allá de que se generó alguna reunión en abril, dejaron pasar cuatro meses para elaborar un protocolo para casos como este, que ya habíamos anunciado que iban a pasar”, expresó a la diaria el secretario general del gremio, Álvaro Reinaldo, tras la reunión del fin de semana.