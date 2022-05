El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) sigue sin tratar el caso del diputado comunista Gerardo Núñez y no tiene un “marco” reglamentario para abordarlo, según supo la diaria a partir de fuentes partidarias. Si bien el lunes 2, luego de mantener una reunión con Núñez, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que el legislador no ocupará su banca mientras el TCP analiza su situación, y efectivamente el propio Núñez se puso a disposición del organismo, el TCP no está actuando al respecto y tampoco tiene en la mira hacerlo en el corto plazo.

“Los protocolos por los cuales se tiene que regir el TCP no contemplan” casos como este, en los que “no hay un denunciante o un sector del Frente que haga una denuncia”, señalaron a la diaria. En cambio, hasta ahora, lo que llegó al tribunal es un comunicado del Partido Comunista que hizo público y “una puesta de disposición de él, pero nada más”. En ese sentido, en el TCP se ven pocas posibilidades para actuar: incluso si hicieran una “interpretación” de los artículos del reglamento, “eso también tiene que ser aprobado por el Plenario del FA”. Si bien se considera la posibilidad de convocar a la denunciante, se plantean que “es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado porque está [mediante] la privacidad de esa persona”.

A su vez, sin la versión de la denunciante, el TCP entiende que no puede actuar, porque solamente estaría recibiendo la versión de una parte. Según supo la diaria, estas “limitaciones” fueron explicadas a la presidencia del FA y “a otros organismos” partidarios, por lo que el margen de actuación está en manos de los sectores políticos.

Patricia González: “Entiendo el apuro”, pero “creo en lo que se crea a partir del intercambio y la discusión”

En una entrevista con el semanario Búsqueda, la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA, Patricia González, se refirió a la situación de Núñez. Dijo que los partidos políticos en general tienen “este problema, no sólo el FA”, y que esto se deduce a partir de “una cuenta básica: si tenemos 35.000 denuncias de violencia de género, quiere decir que hay un montón de esas personas que integran los espacios políticos”, por lo que “sería iluso pensar que ninguno de los compañeros que militan en el FA haya tenido denuncias”.

Consultada respecto de si el TCP tiene elementos para evaluar los casos de violencia de género a partir del reglamento, González respondió que precisamente “parte del planteo que se está haciendo” a nivel del partido “es que tiene que haber una adecuación normativa”, la cual no implica “sólo incorporar un punto, sino que es discutir”. En ese sentido, consideró que se trata de “ponerles palabras a esas cosas que esperamos de nuestros compañeros y nuestras compañeras en sus espacios privados”, la cual “es una discusión que no está saldada”.

“Hay que encontrar los puntos de los caminos y sobre eso hay que empezar a discutir. Yo entiendo el apuro, la presión, pero creo en lo que se crea a partir del intercambio y la discusión. Eso nos va a llevar tiempo”, dijo González.

“Las mujeres no queremos violentos en nuestros espacios”

En los últimos días hubo nuevos pronunciamientos de agrupaciones frenteamplistas que entienden que la fuerza política no está manejando el tema de forma correcta. Mujeres Canarias Frenteamplistas emitió un comunicado en el que planteó que no admite que “ningún varón, ni mujer, ni disidencia que ejerza VBG [violencia basada en género] integre nuestra fuerza política” y considera que “ninguna persona violenta debe representar o militar en una fuerza política que busca la igualdad y la justicia social”. En ese sentido, propuso “la suspensión de todos los derechos políticos de Núñez hasta que finalice el proceso judicial y se expida el TCP”, y exigió “a los organismos correspondientes del FA que se revise el Protocolo de Violencia Política Basada en Género, que excluye de sus cometidos el resto de las violencias tipificadas en la Ley 19.580”.

En tanto, la Juventud de Asamblea Uruguay se pronunció en Twitter: “La Comisión de Género de la Jota21 llama al Frente Amplio a actuar; las mujeres no queremos violentos en nuestros espacios y, mucho menos, que nos representen en el gobierno”, escribió. Asimismo, se puso “a disposición de cualquier mujer que se encuentre o se haya encontrado en situaciones de violencia en manos de un hombre y, en específico, en manos de un compañero”. “La desigualdad de género continúa presente día a día y el silencio no será una opción ante la visibilización de situaciones de esta índole”, sentenció.