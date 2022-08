Con una interpelación y muchas declaraciones de por medio, le tocó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pronunciarse sobre la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, documento que obtuvo mientras se encontraba preso en Emiratos Árabes Unidos.

Si bien Delgado ya había anunciado que se abriría un sumario a “mandos medios” por este hecho, fue consultado, este martes en rueda de prensa, sobre si preocupaba que Uruguay sea nombrado dentro de los circuitos de tráfico internacional de drogas. A esto, Delgado dijo no creer que “Uruguay quede con ese nombre” más allá de que “alguno puede interpretarlo así”.

“Yo discrepo absolutamente y lo desmiento”, sostuvo, y dijo que sirve para “todo el mundo poner las barbas en remojo”, más allá “del marco legal habilitante y de la no responsabilidad política de quienes están al mando de los ministerios, porque no pasa por ahí”. Así, el jerarca entendió que desde el gobierno deben pasar a ser “mucho más cautelosos en la coordinación”, y recordó que se está “en este momento en un proceso de investigación en ambos ministerios (Interior y Defensa)”.

Caso Carrera

Delgado también fue consultado por la situación del senador frenteamplista Charles Carrera, luego de que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores recibiera a las autoridades del Ministerio del Interior (MI) y decidiera enviar la versión taquigráfica a Fiscalía para que defina si se inicia una investigación respecto a la derivación de una persona herida de un balazo durante una fiesta de policías al Hospital Policial a instancias de Carrera, mientras era director general de Secretaría de la cartera.

Al respecto, el secretario indicó que esto se maneja “a nivel parlamentario” y que “se está investigando”, además, el ingreso de la expareja de Carrera también al Hospital Policial. “Creo que es correcto que se investiguen si hay supuestas irregularidades, nos sorprendió obviamente la noticia, lo conocimos por la prensa”, contó, y adelantó que en la jornada de hoy “la bancada de la coalición de gobierno se reúne para ver si amerita una comisión investigadora”.

“En ese ámbito se va a manejar y con todas las garantías y la reserva del caso”, zanjó Delgado, e inmediatamente fue consultado por los dichos del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, quien en diálogo con el programa Doble Click de Delsol FM defendió a Carrera y consideró que “se presiona todo el tiempo a la Justicia de que hay una falla, un delito”.

“Fernando Pereira últimamente trata de justificar todo lo que a veces cuesta justificar”, sostuvo Delgado, e indicó que el presidente de la fuerza política “tiene dos actitudes: o criticar todo lo que hace el gobierno o justificar cosas que no se hicieron del todo bien de gobiernos anteriores”. Y se refirió a otra de las declaraciones de Pereira respecto a que el exministro del Interior, Eduardo Bonomi, quería “que todos los que trabajaran ahí [en el MI] se asistieran en el Hospital Policial”, puesto que “el ministro tiene que tener las mismas condiciones que tiene un policía”. Para Delgado, sin embargo, “más allá de si quería o no quería el ministro, es si podía o no podía en función de un marco legal que los habilita”.

Asimismo, el secretario de presidencia recordó que “hay una investigación en curso en la interna del MI”, y pidió que “ojalá después de tanto tiempo se sepa quién disparó esa bala”, en referencia también a las declaraciones del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien entendió que “se está poniendo el foco en algo lateral” y no en quien hirió al hombre asistido por Carrera.

Homicidios

El aumento de los homicidios y el plan del ministro Luis Alberto Heber son, además, algunos de los temas más discutidos por estos días. Según Delgado, atender esto es “la principal prioridad del gobierno y del Ministerio”, y que “hay que meterle también mucha fuerza a este plan que diseñó el MI”.

Asimismo, recordó que Heber se encuentra recorriendo Rivera y confió en que el jerarca “va a hacer un esfuerzo importante en ese sentido” para combatir los homicidios; además, entendió, “más allá de las justificaciones, del narcotráfico, más allá de que puedan ser ajustes de cuentas, acá lo que importa es ser muy firmes en bajar los homicidios”. Adelantó que “seguramente” el plan se anuncie “en los próximos días”.