Hay por lo menos dos sindicatos que siguen con especial atención el cierre de la Rendición de Cuentas en el Parlamento, aunque con distinto grado de expectativa. La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) mantiene la esperanza de que, a impulso de Cabildo Abierto (CA), se agregue en el proyecto presupuestal un artículo para derivar más carga del Estado al Correo Uruguayo. En cambio, la esperanza de la Alianza de Bomberos del Uruguay (ABU) de conseguir mayores recursos para aliviar la sobrecarga horaria del cuerpo de bomberos es cada vez más ínfima.

Luego de aprobarse en Diputados el proyecto de Rendición de Cuentas, comenzará a votarse esta semana en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado. En ese ámbito, AFPU pretende que se agregue un artículo que beneficiaría a la empresa estatal en detrimento de actores privados. En resumen, se obligaría a los organismos públicos a derivar un tercio de su carga -sobre todo, paquetería- al Correo. La propuesta surgió, por consenso, del mismo directorio del Correo.

Desde el sindicato postal argumentan que, por “una cuestión de orden”, el Correo debería ser el “brazo logístico” del Estado. Asimismo, sostienen que un mayor volumen de carga “bajaría sensiblemente” el déficit que tiene la empresa pública, que recibe un subsidio de alrededor de 30 millones de dólares de Rentas Generales. Actualmente, el Correo ocupa el cuarto lugar en la distribución de paquetería en el mercado uruguayo.

El presidente de AFPU, Juan González, dijo a la diaria que si bien todos los partidos políticos “han dicho que [el artículo] es razonable y que lo apoyarían”, al mismo tiempo, “todos están esperando a que CA lo presente en comisión”. Afirmó que el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, le “confirmó” semanas atrás al sindicato que “lo iba a presentar en comisión”, por lo que esperan que el artículo finalmente se incluya en el proyecto presupuestal.

“Nosotros lo vamos a poner sobre la mesa”, aseguró a la diaria el senador cabildante Raúl Lozano, pero aclaró que la propuesta todavía no se ha negociado a la interna de la coalición de gobierno. “Mi opinión es que finalmente se va a llevar, pero la Comisión de Presupuestos todavía está trabajando en eso y en cada uno de los temas en particular”, agregó.

González mencionó que desde el Frente Amplio (FA) ya transmitieron su apoyo a la iniciativa. “Si lo presenta CA, ya alcanzaría con los votos del FA”, señaló. Sin embargo, indicó que aspiran a que “se apruebe con la mayor cantidad de votos posible, con un consenso amplio”. En base a conversaciones que ha tenido AFPU con senadores del oficialismo, apuntó que sólo en el Partido Nacional “hay una posición -capaz- un poco más ambigua”.

A su criterio, “las perspectivas son buenas” para que el artículo se apruebe, aunque puntualizó que “en los procesos de negociación a la interna de las distintas bancadas, a veces queda alguna cosa por el camino”. “El cambio de figuritas existe, eso lo sabemos. Esperemos que el Correo no sea una figurita que se cambie a último momento. Yo creo que no, porque CA, que es el que se supone lo va a presentar, ha sido muy claro y muy firme”, manifestó.

Menos expectativas

“Estamos un poco cansados de ser la Cenicienta del Ministerio del Interior”, dijo a la diaria Rodrigo Gómez, secretario de prensa de ABU, sindicato policial que nuclea a bomberos de todo el país. En este caso, el reclamo es meramente económico: piden más recursos para aumentar la cantidad de personal y mejorar el equipamiento del cuerpo de bomberos.

El sindicato sostiene que, debido a la escasez de funcionarios, los bomberos están trabajando entre 216 y 264 horas por mes. En el marco de la Rendición de Cuentas, ABU solicitó la creación de unos 640 cargos para bajar la carga horaria, la cual, aseguran, incumple la normativa internacional, que dispone un máximo de 192 horas mensuales. En agosto, el sindicato denunció al Estado uruguayo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por insalubridad y sobrecarga laboral.

Gómez informó que la denuncia ante la OIT se mantendrá ante la falta de avances en la reasignación presupuestal. En agosto, una delegación de ABU fue recibida por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. “No mostró ningún interés en dar una solución. Nos dijo ‘esperaremos a que venga la denuncia de la OIT’. No le dio mucha trascendencia a la denuncia”, apuntó el dirigente sindical al respecto.

ABU tampoco logró avances en el Parlamento. Si bien puntualizó que la Rendición de Cuentas “todavía no se terminó de votar”, Gómez expresó que “nadie se acercó a decirnos que iba a buscar una solución” a los reclamos del sindicato. “Nadie se hizo cargo. Es preocupante porque se está mirando para el costado en una situación muy delicada. Se está desatendiendo un servicio más que esencial. Somos los solucionadores de problemas de la población. Estamos en todas, pero estamos postergados”, afirmó.

Consultado al respecto, Lozano señaló que si bien CA respalda el pedido de los trabajadores, “el tema es encontrar de dónde se saca presupuesto”. “Lo veo más difícil”, dijo en referencia a la situación del Correo.

“Si no hay respuesta, estamos pensando seriamente tomar otro tipo de medidas más severas”, señaló Gómez. A su juicio, “no hay dudas” de que la OIT fallará a favor del sindicato, dado que “se está violando flagrantemente” el Convenio 1 de la OIT, de “más de 100 años”, que establece límites a las horas de trabajo.

“Cuando venga el dictamen de la OIT, viene con una sanción para el país. Ahora es el momento para discutir, no después. No vemos la lógica de esperar a que el país sea sancionado para hacerse cargo de una situación ilegal. Eso va contra toda lógica. Están esperando que llueva para abrir el paraguas, ven la nube y no hacen nada”, agregó.