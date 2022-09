Autoridades del Poder Ejecutivo asistieron a la inauguración de la Expo Prado, que se realizó ayer en la Rural del Prado, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

En la actividad organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) disertaron menos ministros de lo previsto inicialmente. Por un lado, el canciller, Francisco Bustillo, no pudo asistir porque se encuentra de viaje en Europa, mientras que la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, no pudo ir por haberse contagiado de covid-19.

En la disertación, Juan Martínez, presidente de la CCE, dijo que si bien la “pandemia sorprendió a todos”, hubo una “excelente gestión” por parte del gobierno, que se tradujo en una mayor “visualización del país en lo internacional, como también en la captación de inversiones, además de una mayor inserción internacional”. Agregó que en la mitad del período de gobierno se debe poner la mirada en reestructuras futuras “que no se pueden postergar más”.

Martínez resaltó que en la política macroeconómica rige una regla fiscal que “nos da certezas a todos” y que, por otro lado, “hay cosas que nos preocupan”, como la informalidad. Asimismo, indicó que la inflación que sufre el país hoy “es un flagelo para la economía” y que debe ser “tal vez el impuesto más caro para los uruguayos”. Remarcó que la eficiencia en el manejo de las empresas públicas “es esencial para mejorar las tarifas” y que se debe mejorar la competitividad “en el mundo”.

Por otra parte, Martínez señaló que espera la ratificación de lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Días atrás, la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja aprobó, sólo con votos del oficialismo, que se avance en las recomendaciones del organismo internacional en lo que refiere a la negociación colectiva. Más tarde, en rueda de prensa, Martínez sostuvo que “hay cosas que se deben terminar de afinar” del proyecto que pasará al Plenario a inicios de octubre. En ese marco, admitió que “no está totalmente lo que hemos presentado como sector empresarial” y que tampoco está “todo lo que indica la observación de la OIT”, que valió que Uruguay esté en la “lista negra”. El anterior gobierno presentó un proyecto en ese sentido que es muy similar al actual, recordó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

Martínez sostuvo que, “de todas formas, sabemos que mejora”. A su vez, se refirió al proyecto de personería jurídica que está a estudio del Parlamento: “Es fundamental para poder negociar y responsabilizarse y creo que hay que encarar una negociación colectiva con una mayor flexibilidad laboral y pensar en los trabajos del mundo de hoy y no en una ley de negociación colectiva que es del año 43, cuando la realidad de los trabajos era otra”, estableció.

Por su parte, Mieres también se refirió al proyecto aprobado en la comisión de la Cámara de Representantes. Ante autoridades y empresarios tanto del agro como de la industria, el ministro dijo que “no podemos aceptar que Uruguay esté en la lista de la OIT [de países] que violan las disposiciones para la negociación colectiva” y agregó que “es un deber de este gobierno sanear esta situación”.

Asimismo, Mieres anunció que es “importante incorporar nuevas medidas” en la negociación colectiva que pongan “la negociación en una situación de modernización, de puesta en día”. Señaló que una de ellas tiene que ver con un “viejo problema”, que es cuando se pactan los acuerdos a nivel de cada sector de la actividad: “Hay situaciones en algunos casos en que hay empresas que tienen dificultades e incluso puede haber acuerdo con los trabajadores, a veces no, pero no hay un procedimiento formal general establecido que tenga reglas previas que establezca de qué manera se terminan acordando lo que en la jerga de la negociación colectiva son los descuelgues”.

En ese sentido, Mieres sostuvo que se encuentran trabajando en un procedimiento que van a presentar al PIT-CNT y a las cámaras empresariales para que se sepa cuál es el camino y los criterios, como también las “variables, cuando proceden los descuelgues, y no que quede librado al caso, que me parece que no es bueno porque no da certezas”.

Las reformas

La reforma de la seguridad social fue uno de los ejes de las exposiciones tanto de Mieres como del presidente de la CCE. En ese sentido, Martínez sostuvo que la reforma “no permite dilaciones” porque no implementarla “va a generar riesgos elevados en el futuro”.

“Nuestra pirámide etaria lo exige y financieramente se hace insostenible, esta es por sobre todo una reforma demográfica”, expuso, y añadió que hoy en día hay una tasa de natalidad de 1,3, “muy por debajo de la reposición”, y que, por otra parte, “felizmente ha venido aumentado la expectativa de vida de todos los seres humanos”. Por eso, cree Martínez, “ambos conceptos juntos llevan a que casi equiparemos los años de trabajo con los de retiro, lo que hace inviable económicamente al sistema previsional”.

El presidente de la CCE afirmó que siempre miran “el vaso medio lleno”, por ende, estableció que el anteproyecto presentado por Luis Lacalle Pou y el expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social Rodolfo Saldain va en la “dirección correcta”. “Gradualmente debemos transitar para lograr el objetivo final de otorgarles un retiro digno a nuestros conciudadanos a través de una gestión eficiente en todo el sistema previsional”, afirmó.

Por su parte, Mieres valoró que la reforma de la seguridad social “es una necesidad” reconocida por todos los partidos políticos. En ese sentido, coincidió con Martínez en que hay un “problema de sostenibilidad del sistema” y que hay un “régimen inequitativo”. Destacó que fue una reforma “bien abierta y participativa”: “Se recibieron más de 100 delegaciones de distintos tipos. Dialogar se ha dialogado y yo diría que mucho más que antes. Ojalá se pudiera generar un consenso, porque sería muy bueno que se convierta en política de Estado”, aseguró, y añadió que asumieron un compromiso con las nuevas generaciones porque “si no se cambia el régimen, va a haber problemas en el futuro”.

Sobre la reforma educativa que se prevé implementar el año que viene en los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, Martínez indicó que “son urgentes los cambios” y que han visto con buenos ojos la “transformación” educativa, ya que esta contempla lo que figura en el libro blanco de Eduy21 que firmó la confederación tiempo atrás. “La educación es la herramienta que iguala oportunidades. Debemos crear centros que cumplan los dos roles: educar e instruir”, dijo, y valoró el rol que cumplen los centros María Espínola. “Seremos un pueblo libre si tenemos un pueblo educado. Llegó el momento de ponernos la celeste pensando en el bien de los uruguayos. La cámara no reclama, sino que propone”, cerró.

_recuadro_1

_recuadro_2.