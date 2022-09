La propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de pasar la dirección de la Fiscalía General de la Nación a un triunvirato busca “equilibrar” el “poder enorme” que considera que tiene en el sistema actual el fiscal de Corte. Este jueves Zubía, que es exfiscal, se refirió al régimen de trabajo que impulsó el exfiscal de Corte Jorge Díaz y lo calificó de “esclavista”.

Según dijo en Desayunos informales, la asociación de fiscales estuvo dividida entre “los pro Díaz y los anti Díaz”. “Habíamos muchos que estábamos en contra, como estoy en contra de [Nicolás] Maduro, de la política autoritaria, del sumario, de la prisión, de hacer llorar a la gente; una compañera que falleció y sus últimas palabras fueron: ‘no aguanto más este sistema’. Un sistema que considero esclavista, fue esclavista”.

Zubía dijo que sería una ventaja que la dirección en la Fiscalía estuviera en manos de tres personas elegidas por los partidos políticas, porque el cargo de fiscal de Corte “en los últimos años se ha transformado en el cargo de mayor poder, por lejos, después del presidente de la República”.

En particular sobre la administración del exfiscal Díaz, subrayó el impulso y aprobación de un nuevo código del proceso penal y las nuevas instrucciones generales: “Logró modificaciones legislativas muy importantes, entre ellas los fiscales no tienen tope horario. Un fiscal puede estar exigido a trabajar 23 horas, no hay tope horario”, ejemplificó.

“Todo ese poder enorme, debe ser de alguna forma equilibrado. La cantidad de sumarios que se han aplicado a colegas fiscales por parte de la administración Díaz y ahora la administración Gómez, que vendría a ser una continuación de la administración Díaz, una cantidad de sumarios muy importantes que luego terminan en el TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo] siendo anulados; quiere decir que un organismos administrativo perfectamente por fuera del problema ha dicho que están mal diseñados esos sumarios”, señaló.

Zubía resumió que “hay que nivelar poderes y la forma de hacerlo, como en otras tantas áreas de la administración de servicio centralizado, es mediante un sistema colectivo de gestión, esa es la idea primordial del triunvirato”.

Con respecto a que su planteo haya vuelto a estar sobre la mesa luego de dos años, Zubía dijo que no se puede “establecer conclusiones definitivas por notas periodísticas”, pero que parecería que el presidente Luis Lacalle Pou “ha ido cayendo en la cuenta de los graves problemas que está atravesando la Fiscalía y está en una posición diferente de la que tenía originariamente”. Asimismo, Zubía recordó que al proyecto “el Partido Colorado lo apoyaba, me acompañaron en la propuesta casi todos los integrantes del partido. Cabildo Abierto acompañaría. Si el presidente del Partido Nacional, con la influencia que tiene el presidente en su propio partido en este momento, da el OK, estaríamos encaminados en el logro de esa organización de la Fiscalía tan necesaria”.