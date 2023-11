Para el Poder Ejecutivo el caso Marset es un capítulo cerrado tras la renuncia de los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, sin embargo, para la intersocial “esto recién empieza” y por eso se manifestan este lunes a las 18.00 en la plaza Libertad en defensa de la democracia.

Este mediodía hubo una conferencia de prensa para brindar detalles de la convocatoria, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, fue contundente al pedir que el Poder Judicial avance en las distintas líneas de investigación que rodean la entrega de un pasaporte nacional al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. “Estamos sumamente consternados, preocupados por un hecho de corrupción en donde de manera significativa se establece una acción desde dentro del Poder Ejecutivo, tanto para faltar a la verdad, para mentirle al Parlamento Nacional como para ocultarle información al Poder Judicial en un caso vinculado a un hecho bochornoso”, comentó.

“Estamos convocando a toda la gente, a todo nuestro pueblo que participe activamente porque sin duda alguna se trate de un hecho grave, bochornoso y requiere estos acontecimientos una acción enérgica, en defensa de la verdad, contra la impunidad, en defensa de la democracia y contra la corrupción”, aseguró Abdala.

El presidente de la central sindical reafirmó la importancia de continuar las investigaciones: “Para nosotros no está cerrado y en particular nos parece que queda mucha tela para cortar por parte del Poder Judicial, que debe ir a fondo”. Abdala enfatizó que debe “quedar claro por qué se le facilitó el pasaporte a un narcotraficante, qué implicancias tuvo esto, por qué en definitiva se urdió un mecanismo sabiendo quién era el narcotraficante para faltarle a la verdad al Parlamento, donde está depositada la soberanía de la democracia y de nuestro pueblo y en último término por qué se convocó una reunión con el objetivo de ocultarle información al Poder Judicial”.

Incluso, resaltó el rol que jugó el presidente Luis Lacalle Pou y su exasesor en comunicación, Roberto Lafluf: “Para nosotros es al revés, esto recién empieza y queda mucho por avanzar en el propio Poder Judicial que debería avanzar en las responsabilidades del presidente de la República”.

“Llama poderosamente la atención cuando el propio presidente de la República establece que convocó una reunión para encontrar un curso de acción, que luego esa convocatoria repercute en un movimiento para ocultarle información al Poder Judicial, por lo tanto para nosotros ese capítulo recién comienza”, reiteró.

Consultado por la adhesión del Frente Amplio a la convocatoria para este lunes, el presidente del PIT-CNT se limitó a decir que es “bienvenido que todos los sectores democráticos convoquen, porque en definitiva esta es una convocatoria a toda la ciudadanía”.

Por su parte la representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Amira Fagúndez, comentó que se unieron a la convocatoria “ante la falta de verdad y de información”: “Convocamos a la ciudadanía a movilizarse para exigir información y que se esclarezca los hechos que han trascendido en estas últimas semanas, porque no da igual todo y porque la política para nosotros es una herramienta para transformar la sociedad”.

Mientras que el representante de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo González, enfatizó que “el pueblo merece respuestas ante una serie de interrogantes que no las tienen. No se puede decir de ninguna manera que no hay una crisis política en el país” y agregó: “Creo que ningún país del mundo la renuncia de dos ministros puede no caracterizarse como una crisis política, mucho menos cuando la respuesta es ‘se van porque se portaron bien’, realmente casi raya lo ridículo”.