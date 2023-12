En la noche del miércoles, en un acto realizado en la ciudad de Salto, el secretario de Presidencia y precandidato presidencial por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, mostró su apoyo a Carlos Albisu, el dirigente nacionalista salteño que renunció a su cargo como presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) tras la polémica generada por las designaciones directas en el organismo.

El foco estuvo en Albisu cuando se dieron a conocer, entre otras irregularidades, una treintena de designaciones directas que, en su gran mayoría, fueron a militantes de filas nacionalistas y otros pocos colorados.

Conocida la situación, el Frente Amplio interpeló al entonces canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por este tema. De igual manera la Cámara de Diputados aprobó una moción en la que solicita el cese de “forma inmediata” de las designaciones directas en Salto Grande y la realización de una auditoría externa de la gestión del ya en ese momento expresidente Albisu.

El viernes 6 de octubre, luego de todos esos hechos, Delgado expresó en rueda de prensa que “en la operativa de Salto Grande estoy en líneas generales, no sobre el detalle”, y luego agregó: “A esta altura, nadie discute que no hay ilegalidades, porque Salto Grande, como las otras binacionales, tiene una jurisdicción especial en la que no hay ni ilegalidades ni irregularidades”.

De igual manera, en aquel momento admitió que de todas formas en las acciones realizadas “puede haber discrecionalidad y puede haber abuso de la discrecionalidad”, y en ese sentido esas “son de las cosas que este tipo de situaciones” dan “la oportunidad de cambiar para adelante”.

Este miércoles, en un acto que contó con el apoyo de las agrupaciones Espacio 50, Lista 400, Lista 434 y Lista 12, y donde además participó Delgado y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, Albisu cerró el año de actividades 2023 y lanzó su candidatura a la Intendencia de Salto.

Luego de su salida del órgano binacional, el ahora candidato a intendente de Salto había señalado en conferencia de prensa que “siempre” se mantuvieron “dentro de la ley”. En esa instancia comentó también que “la vocación es hacer cosas para Salto y la región” y que seguramente la equivocación se dio “motivados por las ganas de hacer”.

Apaciguadas las aguas y a pocas horas de renunciar al cargo que lo posicionó como uno de los candidatos más fuertes de la interna blanca, Delgado dio en la noche del miércoles un discurso en el que explicó que sería su último acto como figura del Ejecutivo y que a partir de ahora “la esperanza de los salteños es la de continuar el gobierno y de cambio en Salto”.

En la efervescencia de una concentración que reunió, según medios locales, a más de 2.500 personas, Delgado aseguró que va a ser “el próximo candidato del Partido Nacional, el candidato de la coalición y el próximo presidente de los uruguayos”. Respaldó la candidatura de Albisu y aseguró, según la crónica de 10 minutos: “El país debe continuar por el camino que ha trazado el presidente Lacalle Pou, y Salto no debe ser ajeno a este proceso”.

Lema, también figura destacada del acto, reflexionó sobre lo ocurrido en estos años, y con relación al espacio liderado por Albisu dijo: “Hoy tenemos muchísimo más afecto por todo el equipo de Aire Fresco de Salto. Siempre que venimos reafirmamos el orgullo que sentimos”. En referencia específica al expresidente de la CTM y a la campaña departamental de 2025, comentó: “Vamos a ganar en la departamental porque tenemos tremendo candidato, tremendo equipo y porque es un desastre la gestión actual”.

El ministro de Desarrollo Social reflexionó, de cara a los militantes, que “entramos en una etapa que es una realidad mixta, porque tenemos que, en una elección, hacer valer las razones de continuidad, y en otra, mostrar los argumentos del cambio”.