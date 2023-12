En los albores de una campaña muchas veces se dan discusiones que quizá no se retomen una vez asumido el nuevo gobierno. El de los impuestos, sin embargo, es un tema recurrente durante el proceso electoral. El primero en colocar el tema sobre la mesa fue el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, que prometió no “subir los impuestos” si le “toca gobernar”. El precandidato del Frente Amplio (FA) e intendente de Canelones, Yamandú Orsi, respondió que, “cuando uno dice eso, es porque o no sabe nada o buscó un atajo para convencer”.

Lo cierto es que en el texto original de la propuesta de bases programáticas, que estuvo a estudio en el Congreso del FA el 10 de diciembre, se proponía “avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y el patrimonio con el criterio de progresividad”, para así “avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte”.

En el Congreso se hicieron algunos “aportes” y “la formulación final es más explícita en cuanto a los impuestos al capital y las grandes concentraciones”, explicó el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Mauricio Zunino, a la diaria. Explicó que en la versión final se habla de una “reestructura en lo que tiene que ver con el esquema impositivo”, lo que implica “la sustitución de impuestos indirectos, tratando de bajarlos y eliminarlos”, para “sustituirlos por un esquema de gravamen de impuestos directos”.

De ahí es que viene “el planteo de ir a un ajuste de lo que tiene que ver con IVA e Imesi” y en particular “la posibilidad de avanzar en un IVA personalizado”, es decir, que el porcentaje sea en función de los ingresos de la persona. De acuerdo con Zunino, “hoy tenés esquemas de medios electrónicos de pago” en los que se pueden hacer “cruces con la información relevante por declaración de otros tributos a nivel de DGI [Dirección General Impositiva]” e ir hacia “un esquema franjeado, en que no todos los consumidores paguen lo mismo en una misma tasa de IVA”, y de esa manera “hacerlo mucho más equitativo”. Asimismo, lo que sí se agregó y no estaba en el texto original tiene que ver con “gravar los depósitos en el exterior”.

Para Zunino -que es el primer suplente de la precandidata del FA, Carolina Cosse, para quedar al frente de la IM cuando esta se tome licencia- “lo que hay que hacer es afinar los instrumentos y la metodología para poder aplicar” lo dispuesto en el programa. Un Congreso “tiene que dar los lineamientos políticos”; por otro lado, “la parte instrumental”, que tiene que ver “con cómo llevás a la práctica lo que votaste”, se da “en una instancia posterior”.

Vallcorba: quien diga que no va a hacer cambios “o está mintiendo o vive en un táper”

“El balance implica una reafirmación de lo que ha sido la posición que durante los 15 años de gobiernos del FA se tuvo en materia económica y, en particular, en materia de política tributaria”, señaló a la diaria el economista Martín Vallcorba, asesor de la bancada de senadores del FA. La reafirmación también pasa, indicó, por la “orientación programática” y la postura “de que es importante seguir avanzando en la configuración de un sistema tributario más justo y equitativo, y en ese sentido reafirmar la idea de que es importante priorizar la tributación directa frente a la tributación indirecta”.

En este sentido es que que se propone “el objetivo de reducir el IVA en los productos de la canasta más esencial de consumo y eso hacerlo en el marco de la configuración de un esquema de IVA personalizado”, lo que señaló como “la principal innovación respecto de lo que eran las definiciones de anteriores congresos y lo que fueron los 15 años de gobierno”.

En la misma línea que Zunino, Vallcorba aclaró que “no es algo que uno lo vaya a construir de un día para el otro” y que lo que está en el programa “después se aterriza a lo que es el plan de gobierno, que depende de múltiples factores, como los equipos o la propia realidad del país a la hora de asumir”.

Esto también “hace a la discusión que el actual oficialismo ha querido instalar” respecto de los impuestos, porque “hay una definición explícita de que el FA y sus bases no van en dirección de aumentar la carga tributaria”, pero sí se prevé que tendrán que hacer “modificaciones del sistema tributario” que responderán a “los cambios que se están dando a nivel global”.

“Hay cambios que se están dando de diseño impositivo” que van “a introducir cambios en el sistema tributario” alrededor del mundo; por lo tanto, “el candidato que dice que no va a hacer ninguna modificación en materia impositiva o está mintiendo o vive en un táper, porque el mundo va por otro camino”, sentenció.