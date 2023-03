Este jueves Opción Consultores presentó los resultados en Canal 4 de la última encuesta sobre la aprobación de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou en diversas áreas, que se realizó del 15 al 24 de febrero.

En cuanto a la aprobación en general, 43% de los entrevistados considera que la gestión del gobierno es buena o muy buena, 29% es mala o muy mala y 27% que no es buena ni mala. Asimismo, 2% dijo que no sabe o no contesta.

Por otra parte, en materia de gestión económica, 37% de los entrevistados considera que la gestión es buena o muy buena, 31% es mala o muy mala y 31% que no es buena ni mala. 1% de los encuestados dijo que no sabe o no contesta. Si se comparan los porcentajes desde el inicio de la gestión con los de la actualidad, en materia económica la aprobación cae de 48% a 37% y la desaprobación aumenta de 20% y 31%.

En este caso, la consultora sostiene que “hay una brecha evaluativa levemente positiva (+6), que surge al contraponer el 37% que la califica como muy buena o buena del 31% que la cataloga como ‘mala’ o ‘muy mala’. Este leve saldo positivo ha sido muy estable desde el segundo semestre de 2021 en adelante”. En suma, la encuestadora afirma que “el hecho de que la aprobación económica del gobierno sea superior al optimismo económico respecto a la situación del país, probablemente se relaciona con el hecho de que sigue siendo minoritario (25%) el porcentaje poblacional que considera al gobierno como el principal responsable de los problemas económicos que atraviesa el país”.

En el área de seguridad, la desaprobación se acentúa: 43% de los entrevistados considera que la gestión es mala o muy mala, 28% es buena o muy buena, y 26% que no es buena ni mala. 3% de los encuestados dijo que no sabe o no contesta. En este caso, en la serie histórica, la aprobación pasa de 33% a 28% y la desaprobación de 38% a 43%.

En este caso, en la actualidad predomina “la desaprobación sobre la aprobación de dicha gestión, existiendo un saldo evaluativo de -15”. “La evaluación de la gestión en seguridad, por tanto, está bastante por debajo tanto de la aprobación general como de la aprobación de gestión, posicionándose como una de las debilidades de imagen más relevantes del gobierno en la actualidad”.

La consultora explicó que “la tendencia evolutiva de la aprobación económica es de alta estabilidad mientras que existe un proceso de creciente desaprobación de la gestión en seguridad”. Según se explica, ambas son las principales preocupaciones de los uruguayos.

Aprobación presidente

En tanto, la consultora Equipos publicó una encuesta en Subrayado en la que analizó la aprobación de la gestión del gobierno. Mientras que 45% aprueba la gestión, 34% desaprueba, 20% ni aprueba ni desaprueba y 1% no sabe o no contesta. En suma, el saldo neto es positivo (+11).

De diciembre, cuando tuvo su pico más bajo de aprobación, luego de caer diez puntos porcentuales en tres meses, en febrero el gobierno comenzó a repuntar e incrementó su aprobación a 45% y en el caso de la desaprobación, cayó de 39% a 34%.