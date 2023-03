La comunicación está crispada entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN), según reconocen sus presidentes, y por eso decidieron reunirse este jueves para profundizar y darle continuidad al diálogo político. Fernando Pereira por el partido de izquierda y Pablo Iturralde por los nacionalistas se reunieron en la sede frenteamplista y compartieron algunos temas de preocupación.

Pereira decidió entregarle a Iturralde una carpeta que contenía varias capturas de dichos de Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva, ambos legisladores del PN, que según el frenteamplista se han dedicado “a meterse con las personas, no con las ideas”, sumado a “algunas actitudes del presidente que no ayudan al clima”, según comentó en una rueda de prensa el líder del FA.

Sobre el relacionamiento con Luis Lacalle Pou, Pereira dijo que “si el presidente no me saluda adecuadamente en la Fiesta del Pollo y la Gallina, a mí no me causa ningún problema espiritual ni emocional, pero a la sociedad le genera una idea de un sistema político confrontado; si cuando yo hago críticas del caso Astesiano dice ‘para eso le pagan’, no sé bien qué quiere decir, pero es una frase poco feliz”.

Pereira afirmó que “cuando decimos que hay que bajar el clima de crispación yo supongo que todos tendremos una parte de responsabilidad, todos tendremos que tener mayor serenidad”, aunque matizó y dijo que “hay que ser claros en una cosa: Uruguay es uno de los países del mundo con menor crispación”.

En resumen, el presidente del FA considera que fue una reunión “positiva, como la que hicimos con el resto de los partidos políticos. Hay que generar un clima de diálogo que, más allá de las diferencias políticas, nos permita conversar, porque luego debería haber políticas de Estado, debería haber miradas largas de temas de interés nacional”.

De todas formas, no perdió oportunidad de remarcar algunas críticas que hace al gobierno. Por ejemplo, dijo que descarta que Luis Lacalle Pou esté involucrado en el caso de corrupción que rodea a su exjefe de seguridad, pero sí señaló que tiene una “responsabilidad política enorme”. “¿La responsabilidad política cuándo la van a asumir? Hay muchas interrogantes que todavía no son respondidas, no en el plano judicial, que ya hay un juicio abreviado que logró una sentencia importante -probablemente se perdió la oportunidad de investigar más, pero la sentencia es importante-, pero luego, en lo político, ¿quién va a dar las explicaciones que faltan?”.

Fernando Pereira y Pablo Iturralde, el 2 de marzo, en la Huella de Seregni. Foto: Ernesto Ryan

Iturralde indagó sobre el rol de Leal y nuevas aristas del caso Morabito

Así como Pereira se quedó con preguntas sin respuestas, Iturralde se fue de La Huella de Seregni sin despejar todas las interrogantes con las que entró. Según dijo en una rueda de prensa, consultó sobre la situación del asesor en seguridad del FA, Gustavo Leal, que visitó a la familia de Astesiano y es indagado por la Fiscalía, y cuestionó sobre el papel del exfiscal Jorge Díaz, que “ha salido a oficiar como vocero del FA”.

Consultado sobre si despejó sus dudas, Iturralde respondió: “No me quedó claro lo de Leal en lo más mínimo, ni me quedó claro por qué el fiscal Díaz se mete en ese tema. Son cosas que no corresponden y deberían ser aclaradas, pero es importante que dejemos actuar a la Justicia”.

Al respecto, Iturralde agregó que el PN quiere “ir hasta el final” tanto en el caso de Astesiano como en los que involucran a los narcos Rocco Morabito y Gerardo Gónzalez Valencia. “La Justicia tiene que meterse en este tema a fondo; los fiscales y los jueces deben tener las garantías para trabajar con toda la tranquilidad del mundo y que la ciudadanía perciba que se está investigando”, apuntó.

Sobre la reunión, Iturralde señaló: “Queremos que Uruguay siga teniendo un nivel de diálogo como el que ha tenido históricamente, que tengamos un diferencial en la región y en el mundo, que seamos capaces de construir y que pongamos límites a ciertas cosas: el agravio, el insulto, la puesta en duda de actitudes morales no pueden ser parte de las cosas que hagamos. Como dice un muro de Cerro Largo al llegar a Melo: duro con las ideas, suave con las personas”.

Iturralde aseguró que va a “estudiar adecuadamente” la carpeta que le dio Pereira y que luego le contestará, pero que no se anclará “en las diferencias que hemos tenido; creo que hemos llegado a un clima de enfrentamiento, que espero que a partir de ahora sea un punto de inflexión y que todos nos pongamos de acuerdo en construir”.