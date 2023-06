Ante la prolongación de la crisis del agua, el Frente Amplio (FA) reunió a sus principales autoridades, jerarcas de las comunas de Montevideo y Canelones, parlamentarios, técnicos y directores de entes para analizar la situación. La vicepresidenta de la fuerza política, Verónica Piñeiro, señaló al término de la reunión que esta crisis les genera “mucha preocupación” y que la conclusión a la que se llegó es que “los anuncios y las definiciones” del gobierno “están llegando tarde y mal”.

Según comentó en rueda de prensa, el director de OSE por la oposición, Edgardo Ortuño, y el director en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Roberto Chiazzaro, aportaron información para “poder contextualizar” la situación del déficit hídrico. Asimismo, Piñeiro dijo que este espacio se reunirá cada semana para hacer un monitoreo de la situación, que “se decía que era por un mes, pero ya estamos a más de un mes y parece seguir”.

Piñeiro dijo que las previsiones de lluvia son “escasas” y “el nivel de agua de la represa de Paso Severino es preocupante; esto está documentado y está informado por OSE”. “Lo que vemos es que no hay reacción ante esto y que las reacciones son muy particularizadas”, agregó la dirigente.

Asimismo, Piñeiro criticó la última conferencia de prensa del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, donde afirmó que la población iba a poder seguir recibiendo agua “de la misma calidad que estaba recibiendo en ese momento”. Según la vicepresidenta del FA, “es claro que no” fue así, “dado que ya empezaron a aparecer otros componentes [en referencia a los trihalometanos] para los que el Ministerio de Salud Pública anunció que va a brindar otras excepciones, y esto habla de un deterioro de la calidad del agua que llega a los hogares de más de un millón y medio de personas, de más de la mitad de la población de Uruguay”.

En tanto, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que “hace semanas” que están planteando medidas, pero el “problema” es que quienes están en “lugares intermedios del gobierno no las están escuchando”. En ese contexto, anunció: “Probablemente le pidamos al presidente de la República [Luis Lacalle Pou] una entrevista para llevarle las medidas que propusimos en cada uno de los organismos que integramos por el FA, ya sea en la OSE, en la Ursea o las que el propio partido ha planteado en las intendencias de Montevideo y Canelones, e incluso las que ha planteado la Mesa Política”, con el fin de que “el mandatario conozca de primera mano que no solamente estamos haciendo una crítica a una falta de seriedad en la ejecución de una política pública tan importante como la de garantizar agua potable, sino también para que vea un conjunto de propuestas que puede tomar a la hora de tomar decisiones”, expresó.

Entre otras medidas, el FA está proponiendo convocar al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), “ante una cuestión que es una emergencia para casi dos millones de uruguayos y que no se va a resolver si efectivamente no se toman políticas que tengan que ver con garantizar el agua potable durante el tiempo que dure la falta de precipitaciones”. “Todavía no entendemos por qué el gobierno no convoca al Sinae para colocar propuestas concretas”, afirmó Pereira, que enfatizó en la necesidad de “tener planes de contingencia ante una situación que, ojalá no suceda, sea peor que la actual”.