El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tuvo su primera participación en la interpelación que promovieron los diputados del Frente Amplio (FA). Allí, luego de las críticas vertidas por el miembro interpelante, Sebastián Valdomir, defendió su gestión con cifras, aseguró que la mayoría de los indicadores son mejores en comparación con el 2019, el último año de gestión frenteamplista, y aseguró que la Policía está enfrentando al narcotráfico, principal causa de los homicidios en Uruguay.

Para referirse a la caída de los delitos en 2020 y 2021 en comparación con 2019, Heber recordó que “la oposición relativizaba los éxitos que tenía la Policía diciendo que eran producto de la pandemia”, y si bien él reconoce la incidencia de ese evento histórico, pidió no “minimizar” la “acción de la Policía”, que “fue más eficaz” producto de la ley de urgente consideración y “el respaldo político”, según expresó.

Afirmó que “hay una nueva estrategia, presentada en su momento por Jorge Larrañaga y continuada” ahora, en “la lucha contra el narcotráfico, que es el origen de muchos de los homicidios”. Dijo que en otra interpelación, un año atrás, se identificó que “había 45 organizaciones” criminales “en el área metropolitana”. “En las investigaciones que seguimos haciendo descubrimos cuatro organizaciones más. Son 49”, relató y expresó que se toma en cuenta “que tengan más de tres bocas de salida de drogas, pero que tengan una organización piramidal, autonomía, territorio”.

“Golpeamos a 41 de esas 49 organizaciones. No sé si se escuchó bien: el Ministerio del Interior combatió, combate, a 41 de las 49 organizaciones que hay en el área metropolitana. Realizamos 249 allanamientos. Los allanamientos no son fáciles: hay que ir al juez y al fiscal para conseguirlos. No es por voluntad del ministerio”, apuntó. Más tarde reconoció que “seguramente pueda haber una reorganización” en algunos casos, aunque no sea posible afirmarlo “con contundencia”.

Luego, apoyado en diapositivas, presentó una tabla comparativa de incautaciones de estupefacientes en esta gestión y en la anterior, y dijo que ahora se incauta más “por una acción sostenida de la Brigada Nacional Antidrogas”, y esto sirve para ver “la evolución de un mejor diseño de la lucha contra el narcotráfico”.

En cuanto a lo incautado, dijo que por su precio de venta en Uruguay se trata de 81 millones de dólares en cocaína y de 11 millones en pasta base. “93 millones de dólares le hemos sacado al narcotráfico. No se puede afirmar que aquí no se está trabajando bien. Acá se está trabajando bien y no se puede venir a decir que hay más [droga]. ¿Dónde hay más droga? ¿Qué saben? ¿Saben algo y no le aportaron a la Policía? 93 millones le hemos sacado a la organización criminal, no es poca plata”, apuntó el ministro.

“Estamos en guerra contra el narcotráfico. Sí señor, en guerra”, expresó Heber, quien reconoció que “hay teorías de que es imposible ganar”, pero aseguró que su ministerio seguirá “dando batalla”.

Avanzada su presentación, Heber comenzó a explicar qué operativos se habían llevado adelante en cada barrio, explicitando a qué organización se había querido atacar en cada caso, incluyendo en ocasiones los nombres y apellidos de sus integrantes, ya condenados. “Sin llamar a esto éxito, digo que estamos dando una buena pelea en todos los barrios de la zona metropolitana para tratar de desmantelar estas organizaciones”, dijo.

Posteriormente, respondió a las críticas por la cantidad de homicidios en el barrio Peñarol, donde el ministerio había anunciado un plan estratégico para paliar la situación. En este sentido, dijo que en el primer semestre de 2022 allí hubo 13 homicidios, “cundió el pánico, con razón de la gente”, y el ministerio actuó, llevó al presidente Luis Lacalle Pou “un plan para el segundo semestre” y entonces bajaron a ocho, mientras que en los primeros cinco meses de 2023 se registraron tres asesinatos. “No sé cómo decirlo: tres, sólo tres”, insistió.

En lo que refiere a los homicidios en general, el motivo central de este llamado a sala, Heber dijo que los números actuales son inferiores a los de los últimos años de gobierno del FA, pero fue a un dato que considera más relevante, que son los asesinatos producto de hurtos y rapiñas, es decir, “cuánta gente inocente que no tiene nada que ver con el delito paga con su vida”. Se registraron 15 en 2022, la cifra más baja en los últimos diez años, con 37 desde 2012 y picos de más de 50 entre medio. También apuntó a la baja de homicidios en comercios derivados de rapiñas, que fueron tres el año pasado, contra los 12 de 2019.

Por otro lado, respondió a las acusaciones por la falta de esclarecimiento en la mitad de los homicidios. Respondió que el esclarecimiento, crucial para el hallazgo de los responsables, viene en caída desde 2012, cuando se pudo lograr en el 69% de los casos, hasta hoy, que es de 51%, pero también el peor año fue 2019, con 49%.

En cuanto al aumento de las muertes dudosas, que para el FA provoca que la cifra oficial de homicidios no los incluya efectivamente a todos, Heber dio la palabra al subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, quien afirmó que “la tipificación penal la hace la Fiscalía”, no la Policía, y que “ni ahora ni antes fueron contabilizadas las muertes por causa dudosa como homicidio intencional, y no tiene que hacerse”, entre otras cosas porque para que una muerte sea dudosa debe cumplirse con la máxima de que “no existen indicios claros de que se trate de un homicidio o muerte violenta provocada por un tercero”.

“El cuestionamiento a que los casos de muerte por causa dudosa son homicidios implica no sólo un cuestionamiento al Ministerio del Interior, sino también a los profesionales médicos del Instituto Técnico Forense, a la Fiscalía, al Poder Judicial, y además supondría que todos aquellos están en concordancia con los familiares para no investigar un posible homicidio”, respondió Maciel.

“Me siento muy fuerte, me siento más seguro”

Finalmente, el ministro Heber volvió a tomar la palabra en esta primera presentación del ministerio y respondió a algunas preguntas que habían quedado en el tintero. Ante la consulta sobre la presencia de organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando Capital, Jalisco Nueva Generación o el Tren de Aragua, dijo que con respecto a la primera se está “trabajando” porque se tiene información de “bautismos”, es decir, “reclutamientos, sobre todo en la cárcel”. Sin embargo, señaló que no hay “información veraz de penetración de esta organización” de Brasil, aunque “sí de otras” de ese país, “sobre todo en la zona del norte”.

En cuanto a Jalisco Nueva Generación, vinculada al extraditado Gerardo González Valencia, dijo que hoy no se conoce “ninguna vinculación” con Uruguay, “tampoco del Tren de Aragua”.

Por otro lado, Heber adelantó que tiene planeadas varias visitas a autoridades regionales vinculadas a la seguridad, así como ya tuvo otros encuentros anteriormente, para tomar ejemplos y diseñar estrategias conjuntas.

Por último, respondió a la pregunta de si tiene pensado seguir en el cargo hasta el final de este gobierno o si pedirá la renuncia para hacer campaña electoral previo a las elecciones venideras. “No tengo pensado renunciar”, despejó Heber. “Me siento muy fuerte, me siento más seguro, con muchas ganas y mucha energía para continuar con esta guerra contra el narcotráfico”, dijo y agregó que por ahora no está en campaña electoral, pero que cuando comience esa etapa “sería una irresponsabilidad” dedicarse a la política partidaria en lugar de trabajar de lleno en su ministerio.