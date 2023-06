El ministro de Defensa Nacional, Javier García, habló este viernes sobre la divulgación de miles de archivos militares sobre la dictadura en una página web anónima. Tal como había adelantado el presidente Luis Lacalle Pou, García confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Corte para que investigue quién está detrás de esta filtración.

Desde hace varias semanas está disponible en el sitio Internet Archives una página llamada Archivos del Terror de Uruguay, que expone cientos de documentos que pertenecen al llamado archivo Berrutti, algunos de ellos ya conocidos y otros que se hacen públicos por primera vez.

Según García hubo una “manipulación” en los documentos y no se conoce el origen de la publicación, aunque adelantó que “aparentemente” se habrían subido desde el exterior. “Hace pocos minutos radicamos una denuncia para que a partir de esta difusión pública pueda analizarse si surgen elementos que puedan favorecer las investigaciones en materia de pasado reciente y de derechos humanos”, dijo el ministro en una rueda de prensa.

García subrayó que no tiene garantía de que esos documentos sean veraces, en tanto el gobierno no tiene forma de hacer “el contraste” con los originales para compararlos. Por eso, García espera que sea la Justicia quien investigue ya “que tiene todos los instrumentos de peritaje, informáticos, etcétera, para saber cuál es el origen de esto y al mismo tiempo la veracidad”.

Al igual que lo hizo Lacalle Pou en una conferencia de prensa, García relacionó la divulgación de esta web con el proyecto de ley que presentó para hacer público el archivo Berruti. “Todo aquello que tenía oscuridad en pocas horas tuvo luz pública. Confirmamos lo acertado de la decisión del gobierno, pero también confirmamos la necesidad de aprobar el proyecto de ley, y aprobarlo y con rapidez transformarlo en ley, porque sería una garantía que fuera el Estado el que tuviera la administración y la publicación y que sea al amparo de la ley y no en el anonimato”, opinó.

“Si no hubiéramos presentado el proyecto de ley y si no hubiéramos dado un debate público, hoy no estábamos con esta realidad”, aseguró García, y enfatizó: “Lo que es verificable es que este era un tema que no existía hasta que pusimos arriba de la mesa la necesidad de que todos pudieran acceder”.