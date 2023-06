El Ministerio del Interior (MI) ya tiene pronto un documento borrador que contiene la estrategia de seguridad para presentarles a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y ahora espera el visto bueno del titular de la cartera, Luis Alberto Heber. Según informó El País y confirmó la diaria, este proyecto tiene 16 puntos, uno más de los que había inicialmente. Entre esos puntos, hubo algunos cambios.

En diálogo con la diaria, el coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, espera que “en breve” haya una respuesta del secretario de Estado para avanzar. En ese sentido, tal como estaba establecido, indicó que “ojalá” se pueda llegar con la propuesta antes de la Rendición de Cuentas, dado que el gobierno tiene tiempo constitucional hasta el 30 de junio. De todos modos, aseguró que “no es seguro” que se pueda lograr esto.

El proceso lleva más de seis meses. En principio, hubo reuniones con todos los partidos políticos para que acercaran propuestas, luego se sintetizaron, se volvieron a reanalizar y después pasaron por el estudio de académicos, técnicos, sindicalistas, actores sociales, entre otros. El proceso “fue muy bueno”, valoró Sanjurjo.

Entre las 16 medidas se encuentran las principales, entre ellas, la creación de un Ministerio de Justicia, que es resistida en buena parte de los partidos; el Partido Colorado es el que insiste con este planteo. En ese marco, los colorados, representados por Andrés Ojeda -quien asistió en nombre de esa colectividad a las distintas reuniones-, están conformes con lo arribado en el documento a estudios de Heber.

Ojeda dijo a la diaria que no se van “a sorprender” por el documento que van a recibir, puesto que ya fue conversado anteriormente entre las colectividades. “Vamos a acompañar todas ellas porque todas son buenas. Acá se parten las aguas y se va a notar con claridad quién está con la mira puesta en mejorar la calidad de vida de los uruguayos en materia de seguridad pública y quién está con mezquinas cuentas electorales”, criticó.

Según el colorado, una cosa es que un partido no pueda compartir algunas propuestas y otra cosa es decir que “no firma nada de nada, así me traiga la cura del cáncer”. “Eso sería muy mezquino, egoísta y muy enfático en cuestiones electorales, no así en la calidad de vida de los uruguayos”, expresó.

En el documento original se planteaba la ejecución de un programa de prevención de violencia basada en género. Ese programa ya está siendo implementado por el Ministerio del Interior, pero en el documento interpartidario se sustituyó por una medida “más ambiciosa”. “A todos nos pareció que se podía plantear algo que tuviera un mayor impacto. En ese sentido, nos reunimos con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y definimos la propuesta de un Programa Educativo de Prevención de la Violencia y el Delito. Se trata de un programa para educación primaria y educación media que brinde información sobre distintos tipos de delitos y violencias –violencia doméstica, de género, barrial, dentro y fuera de las aulas–, y forme a niños, niñas y adolescentes en resiliencia, habilidades positivas y liderazgo juvenil”, expresó.

Por otra parte, también se agregó una medida que refiere al fortalecimiento de la Dirección Nacional del Liberado, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Social. Según Sanjurjo, por esa razón era que no estaba incluida en la versión inicial. “Hablamos con el ministro Martín Lema, [que] mostró una gran disposición y nos planteó una estrategia de fortalecimiento institucional que empezaría en este período y se continuaría en los siguientes”, adelantó.

Cuestionadores

Cabildo Abierto (CA) había sido uno de los principales partidos que mantenían diferencias con el documento que había sintetizado el MI. En un documento que elevaron a la secretaría de Estado expresaron que la principal objeción que tenían que se debe “potenciar” las comisarías, algo que creen no se contempló en el primer documento preliminar. Por el momento no tienen una definición, puesto que esa decisión la tomará su Mesa Política, consignó El País.

Mientras tanto, el Frente Amplio (FA) evaluará qué posición tomar una vez que tenga en sus manos el documento. Según supo la diaria, el jueves tendrán una reunión que encabezará Gustavo Leal, exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana y representante de la oposición en las reuniones interpartidarias.

“Veremos qué se decide desde la Mesa Política”, informaron desde la fuerza política. De todas formas, ya habían adelantado su posición con respecto al proceso de la mesa interpartidaria y la metodología de construcción de propuestas, como también de consenso. “Hasta tanto conocer la última versión, tampoco está dicha la última palabra”, apuntaron.

El FA había cuestionado 12 de las 15 propuestas del MI, según había informado El Observador. Desde la oposición habían apuntado, en un documento que elevaron a Sanjurjo, que muchas de las propuestas presentadas deberían pasar por el Parlamento; sin embargo, desde el gobierno no opinan igual.

Desde el FA dijeron que el documento que había hecho el gobierno es “muy genérico” y que “no responde” a un acuerdo interpartidario. En concreto, indicaron que van a esperar a que presenten proyectos de ley con su respectivo articulado para analizar si votar cada artículo o no. Para el FA, estas propuestas no tienen presupuesto: “Cuando haya propuestas concretas, las vamos a analizar”. La oposición es un férreo crítico de la gestión de Heber puesto que, incluso, le pidió la renuncia. Además, a fines de este mes volverá a ser interpelado por parte del diputado Sebastián Valdomir por el aumento de homicidios .

Sanjurjo expresó que siguen con el “mismo objetivo” de que el documento tenga un consenso. “Creemos que sí se puede llegar a un acuerdo. Hicimos un esfuerzo bárbaro para acercar posiciones tanto con CA como con el FA. En el caso del FA, realmente no tenían más mejoras para proponer porque las logramos satisfacer todas”, sostuvo.

Una vez culminado ese documento, que seguramente tenga algunas correcciones del ministro Heber, van a enviarlo a los partidos para que “cada uno diga si está de acuerdo con todo, si no está de acuerdo con nada o si está de acuerdo con algunas medidas y otras no. Es el momento en el que tendrán que tomar una postura y justificarla”.