Desde que la Intendencia de Montevideo (IM) afirmó que estaba en tratativas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recibir un préstamo no reembolsable, o sea, una donación para distribuir agua embotellada en la capital en medio de la crisis hídrica, ha nacido una nueva polémica. Es que el martes la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, respondió a la comuna que el gobierno se estaba encargando del tema y que lo haría a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Tras la negativa, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, declaró esa misma noche que estaba “indignada”.

De parte del gobierno fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien rompió el silencio al decir que se había contactado con autoridades del organismo internacional y que le habían negado que existiera tal posible donación a la IM. “Nosotros lo que hicimos fue hablar con el director ejecutivo del BID que representa a Uruguay [Ilan Goldfajn] y no hay ningún préstamo no reembolsable habilitado para la IM por el tema de la crisis hídrica. Ni está arriba de la mesa ni está habilitado. No sé de dónde salió”, expresó Delgado en diálogo con Subrayado. En esa línea, acusó a Cosse de “jugar a la política chiquitita”.

Horas más tarde, en rueda de prensa, la intendenta de Montevideo respondió: “He pasado de estar indignada a estar azorada, verdaderamente. No hay otra palabra. Y no voy a decir que no lo puedo creer porque no lo puedo creer y la realidad me demuestra día a día la capacidad de tergiversar la realidad que existe”.

“¿Cómo vamos a tener un préstamo si no obtengo la autorización del MEF? Pedimos la autorización del MEF para poder hacer el trámite formal”, explicó Cosse, que luego detalló cómo fue el proceso con los funcionarios del BID. Entonces volvió a preguntar: “¿Cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el MEF no nos deja?”. Y luego aseguró que lo que hizo Delgado fue “tergiversar la realidad, y la verdad que la gente no se merece esto”.

“Pero lo importante acá es nuestro afán de colaborar, nosotros queremos colaborar, no nos dejan colaborar, no nos dejan trabajar. Nosotros llevamos agua a las policlínicas de la intendencia, a los merenderos, a complejos habitacionales del BPS [Banco de Previsión Social], a los refugios de animales”, resumió, y agregó que “si hay algo que la intendencia ha hecho, es colaborar”.

Cosse afirmó que sin el aval del MEF “no se puede” negociar con el BID. Y si bien dijo que desde el organismo internacional habían hablado de transferir cerca de 100.000 dólares, algo que no alcanzaría para cubrir todas las necesidades de la comuna en esta materia, de todas formas podría ser de ayuda. Asimismo, señaló que la intendencia no cortará el suministro de agua embotellada que inició semanas atrás. “Si tenemos que parar una obra, la vamos a parar. Entre darle agua a quienes la necesitan y arreglar una calle, no lo voy a dudar”, sentenció.

Zunino: “Pasa a ser una prioridad presupuestal”

El director de Recursos Financieros de la IM, Mauricio Zunino, expresó a la diaria que la comuna está trabajando principalmente en tres campos para paliar los efectos de la crisis del agua. Una medida es sobre el “control y monitoreo sistemático” del agua que sale de las cañerías. Otra implica “entregas directamente de agua embotellada” tanto a través de las policlínicas municipales como a través de ollas y merenderos populares. Una tercera pata es la exploración para encontrar nuevas fuentes de agua a través de pozos, principalmente en el área rural.

Pero sobre el reparto de agua embotellada dijo que se están “cubriendo cada vez más colectivos”, lo que implica costos importantes, más teniendo en cuenta que esto seguirá por “bastante tiempo”, según las previsiones meteorológicas.

Por tanto, Zunino dijo que desde la IM no encuentran “justificación racional” a la comunicación del MEF, porque se trata de “un fondo no reembolsable, o sea que no implica devolución pero tampoco afecta los sistemas de cuentas nacionales” porque no se computa como deuda.

A su entender, el trasfondo consiste en “mezquindad política” de parte del gobierno para con una intendencia de signo partidario distinto. Así las cosas, dijo que el reparto de agua embotellada “pasa a ser hoy una prioridad presupuestal” para la comuna. “Buscaremos la forma, pero responder a la emergencia, para nosotros, es una prioridad. Se sacará de algún otro lugar, veremos de dónde, hoy no tenemos una cuestión específica que digas de acá o de dónde, pero la prioridad va a ser esta”.

La gestión de Cosse fue respaldada por su fuerza política, el Frente Amplio, que a través de su presidencia emitió un comunicado que se titula: “La gente está primero, el gobierno nacional no debería olvidarlo”. Es que, a entender de la coalición de izquierda, “el Poder Ejecutivo, a través del MEF, le prohibió a la IM recibir una donación del BID que iba a servir para brindar agua embotellada”, lo que se entiende como “un error más del gobierno nacional, que sigue sin dimensionar el efecto que esta crisis tiene en la gente”. Además, cuestionó que en la respuesta del MEF “Arbeleche no esboza explicación alguna, sólo dice que el gobierno nacional se hará cargo de todo”. Por tanto, preguntaron: “¿Vamos a esperar que se haga cargo tarde y mal como ha hecho hasta ahora con esta crisis que nos tiene sin agua potable?”.

Straneo: “Aseguren el abastecimiento que está haciendo la intendencia”

En la coalición de gobierno hubo mayoritariamente un cierre de filas detrás de la decisión del MEF y críticas a la intendenta. Por ejemplo, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que, más allá de cuestiones técnicas en torno a la decisión del Poder Ejecutivo, “hay una pretensión de la intendenta de asumir un rol protagónico en muchos temas que no son de su competencia”, lo que pudo percibirse “en toda su gestión”. “La cuestión hídrica es competencia claramente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente, OSE y el MSP, sin embargo, da la impresión de que permanentemente la intendenta Cosse quiere entrar en el debate sobre diferentes temas nacionales”, apuntó.

“La intendencia lo que tiene que hacer es ocuparse de las competencias que le asignan la Constitución y la ley, en donde tiene notorios déficits, como el tema de limpieza, iluminación, estado de las calles, movilidad. Montevideo tiene muchísimos temas como para que la intendencia no solucione los que tiene que solucionar y pretenda abarcar otros que le competen al gobierno nacional”, concluyó.

Sin embargo, las posiciones no fueron unánimes. El senador del Partido Nacional Juan Straneo, suplente de Juan Sartori, dijo en diálogo con la diaria que está “de acuerdo con que no es competencia de la IM” el reparto de agua embotellada, “pero atendiendo” a lo que respondió el MEF, “rechazando” la donación, pidió que “los ministerios correspondientes aseguren el abastecimiento que está haciendo la intendencia”.

“Si lo rechazamos, que se asegure por parte del Mides y el MSP el abastecimiento de agua potable en los términos que está solicitando la intendencia, asociado a merenderos y policlínicas”, apuntó, y luego insistió: “Que los ministerios lo garanticen, de la forma que sea”.