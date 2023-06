El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este miércoles a las declaraciones de la intendenta de Montevideo (IM), Carolina Cosse, tras el rechazo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afrontar la sequía. En ese contexto, el jerarca afirmó que en el BID “no hay ningún préstamo no reembolsable concedido a la IM por el tema de la crisis hídrica”.

“Nosotros lo que hicimos fue hablar con el director ejecutivo del BID que representa a Uruguay [Ilan Goldfajn] y no hay ningún préstamo no reembolsable habilitado para la IM por el tema de la crisis hídrica. Ni está arriba de la mesa ni está habilitado. No sé de dónde salió”, expresó Delgado. El secretario de Presidencia dijo que “lo que hay” es un intercambio entre el MEF y el BID, como es habitual, para “poder generar apoyos no sólo en esto, sino en varios temas más”

En relación a los planteos de Cosse que se manifestó “indignada” por la determinación del MEF, Delgado sostuvo: “No voy a calificar. Me pareció muy fuerte, porque en un tema tan sensible como el agua, donde obviamente también hay factores externos, no podemos jugar a la política chiquitita, para ver que ventaja sacamos”. Las afirmaciones de Delgado se contradicen con los planteos de la IM en una nota dirigida a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, firmada por la intendenta y la secretaria general de la IM, Olga Otegui. Allí, se indicó que el 25 de mayo la comuna “solicitó apoyo económico” al BID “para atender las situaciones surgidas por los efectos que la sequía ha generado” en Montevideo, “principalmente sobre las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

Asimismo, se expresa que “el 31 de mayo el BID respondió la solicitud, encomendando a su equipo en Uruguay que se identificaran posibles apoyos para atender esta necesidad”, y “el banco ha respondido que estaría en condiciones” de apoyar a la comuna “con recursos no reembolsables”. En ese sentido, la IM pidió al MEF que transmita “si hay alguna objeción a este respecto” para avanzar en las negociaciones.

Finalmente, este martes el MEF rechazó el pedido de la IM. En una nota dirigida a Cosse, Arbeleche recordó que el Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana del país, este lunes, para “brindar seguridad jurídica y dar agilidad a los procedimientos administrativos necesarios para afrontar la referida situación de excepción”.