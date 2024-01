Si bien la noticia se conoció en agosto, el grupo brasileño Minerva Foods presentó a mediados de noviembre ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) la iniciativa de compra de tres frigoríficos del Grupo Marfrig, una decisión con la que puso en agenda una fuerte discusión sobre la concentración en la industria frigorífica.

La mayoría de las organizaciones e instituciones integrantes de la cadena cárnica se manifestaron públicamente en contra de la compraventa, y también hicieron pública su opinión contraria algunos actores políticos, por ejemplo, el expresidente José Mujica y el actual senador oficialista Sebastián da Silva, entre otros actores del gobierno.

Representantes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) concurrieron en noviembre a la Coprodec. Allí se les adelantó que la autorización “es un proceso que va a llevar su tiempo”, según manifestó en su momento Patricio Cortabarría, presidente de la institución, al programa Valor Agregado de radio Carve. Cortabarrí también manifestó, luego de esa reunión, que se quedaron con la idea que “esto no se va a resolver en menos de 100 días”.

A casi dos meses de ingresado el proceso en Coprodec, órgano técnico desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el desarrollo del proceso se mantiene en reserva. Consultadas por la diaria, fuentes del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y de la ARU señalaron que “no han tenido novedades”.

Sin embargo, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, la conclusión no debería demorar. La Ley 18.159 de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, que rige el funcionamiento de la comisión, expresa que “deberá decidir en un plazo máximo de sesenta días corridos de presentadas la notificación y la documentación requerida de modo completo y correcto”. “Si el órgano de aplicación no se expidiera en un plazo de sesenta días corridos desde la notificación correspondiente, se dará por autorizado tácitamente el acto”, agrega.

Asimismo, está prevista la posibilidad de prórroga por otros sesenta días corridos como consecuencia de dos causales: la necesidad fundada de “un mayor análisis” o la necesidad fundada de la “presentación de información adicional”.

En este sentido, y teniendo en cuenta estos plazos, la comisión podrá autorizar la operación, subordinar el acto de concentración al cumplimiento de ciertas condiciones o denegar la autorización. De todas formas, la legislación aclara que “la autorización, expresa o tácita, no será impedimento para realizar una investigación a posteriori, de identificarse prácticas prohibidas”.

INAC: “La incertidumbre no hace bien al negocio”

Aunque fuera del foco de atención que se le puso en aquellos días y bajo un silencioso tratamiento técnico, el proceso de las compras no ha quedado olvidado para todos en estos meses. Por ejemplo, el 20 de diciembre, en la conferencia de cierre de actividades del INAC, su presidente, Conrado Ferber, manifestó que se espera que esto se dilucide “cuanto antes” ya que “la incertidumbre no hace bien al negocio”. “ Preferimos que en lo posible no ocurra”, volvió a subrayar el jerarca, respecto de la iniciativa de compra.

En el comienzo de 2024, el tema volvió a la agenda. Concretamente, el precandidato presidencial por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se manifestó el 2 de enero en su cuenta de X en contra de la concentración. El intendente de Canelones adelantó a su vez que apoyaría al presidente, Luis Lacalle Pou, si toma la decisión de impedirla: “A pesar de lo electoral, este año el gobierno tiene que tomar decisiones. Evitar la concentración de la industria frigorífica es una de ellas. El 60% de la actividad puede quedar en manos de un solo propietario brasileño. Si el presidente decide impedir eso no dudo en apoyarlo”, expresó Orsi.

Coincido totalmente.Fuimos los primeros en advertirlo, la misma noche del anuncio en Brasil.

El país más ganadero del mundo no puede permitirse que uno de cada dos novillos sean faenados por una sola empresa.

Mujica: “Al sector ganadero y a los productores les conviene que haya cierto margen de competencia”

A la espera de una resolución, el expresidente Mujica habló del tema con la diaria. Quien fuera, además de senador, ministro de Ganadería, es hoy, aunque fuera de cargos orgánicos, uno de los referentes de la oposición. Vinculado a lo rural por vocación y cercano a la candidatura de Orsi, el exmandatario considera que la cadena cárnica puede ser aún más costosa si más allá de las comisiones que se pagan “se transforma en un monopolio de compra”.

“Al sector ganadero y a los productores les conviene que haya cierto margen de competencia de intereses distintos”, expresó, y agregó que “la inmensa cantidad de los productores chicos, contra lo que la gente cree, son productores de terneros que no tienen recursos para especular”. “Si matamos esa semilla incipiente nos terminamos perjudicando globalmente en el fenómeno ganadero”, sostuvo.

Para Mujica, más allá de una decisión técnica de la Coprodec “al final hay una decisión política”, y en referencia al mensaje de Orsi dijo que “estuvo muy bien Orsi en decirlo para que el presidente no sienta que lo vamos a cascotear si sale con una defensa” de la industria. “Se puede discrepar en muchas cosas pero a veces también se puede concordar”, agregó.

En línea con lo anterior, el líder frenteamplista consideró que “sería bueno” que el tema “se resuelva cuanto antes porque crea un margen de incertidumbre”.

Coprodec aprobó la venta del frigorífico San Jacinto En los últimos días, según confirmó el portal Blasina y Asociados, la Coprodec aprobó la venta del frigorífico San Jacinto, que pertenecía al grupo argentino Pérez Companc, a manos del grupo propietario del frigorífico Pando. Esta iniciativa de concentración ingresó a la comisión casi al mismo tiempo que la de la compra del grupo Minerva de los frigoríficos La Caballada (Salto), Inaler (San José) y Colonia.

