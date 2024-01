Por el momento, es baja la posibilidad de que en Río Negro la coalición de gobierno vaya a las próximas elecciones departamentales bajo el lema Coalición Republicana, pese a que, al igual que Paysandú, es parte de los seis departamentos en los que integrantes del oficialismo inicialmente acordaron competir como coalición, junto con Montevideo, Canelones, Rocha y Salto.

“Los avances son cero. Mi percepción personal es que esto es muy difícil que salga”, afirmó el martes en Rincón FM el dirigente departamental del Partido Colorado (PC) Andrés Cianciarullo, quien sostuvo que “obviamente hay problemas internos” en el Partido Nacional (PN) “que hacen que esto esté trancado”. A su entender, ha sido “casi que un manoseo esto de ir y venir”.

A fines del año pasado, integrantes de la coalición de gobierno registraron en la Corte Electoral el partido Coalición Republicana, con el propósito de comparecer dentro de un mismo lema en los departamentos en los que el Frente Amplio (FA) tiene mayores chances de ganar. Esto permite agrupar los votos contra el FA, pero al mismo tiempo restringe a los partidos de la coalición a un máximo de tres candidaturas.

En el caso de Río Negro, “estamos todos alineados, a excepción del PN”, continuó Cianciarullo, que, de todos modos, puntualizó que “si esto no sale, a nosotros no nos cambia el mundo”. El PC, sostuvo, competirá como lo hizo en la elección pasada, es decir, “planteando las cosas que son indispensables cambiar en la Intendencia de Río Negro”, afirmó. Según supo la diaria, en el departamento hay sectores blancos a favor y en contra de la alianza electoral, pero en todo caso hay consenso en que, por ahora, no hubo mayores avances.

El diputado nacionalista Álvaro Viviano, integrante de Por la Patria, el sector del actual intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo a la diaria que el uso del lema común sería “correcto” en aquellos departamentos “donde los diferentes actores se pongan de acuerdo”, pero no como “un mecanismo que se pueda dictaminar con carácter obligatorio a nivel nacional”.

Para Viviano, en el país hay 19 “realidades políticas muy complejas”, por lo que la concreción de una alianza electoral requiere acuerdos “muy claros, muy finos y muy bien evaluados, y siempre dejando abierta la chance de que no ocurra”. “Todos creen que es soplar y hacer botellas, pero la articulación para llevar adelante el lema común es muy difícil”, subrayó.

El último proceso electoral en Río Negro es considerado dentro de la interna blanca como un argumento en contra de la herramienta de la Coalición Republicana. En 2020, el entonces intendente frenteamplista Óscar Terzaghi perdió la elección y su reelección por unos 1.800 votos de diferencia. Junto al también nacionalista Pablo Delgrosso (Espacio 40), Lafluf acumuló 44,9% de los votos, por encima del 40,5% del FA. Lejos, el PC obtuvo el 6,2% y Cabildo Abierto (CA) el 2%.

Consultado por la diaria, Fernando Quintana, edil nacionalista del Espacio 40, afirmó que en Río Negro “no es necesaria una coalición”. A su modo de ver, en el último tiempo el PN “ha trabajado bien electoralmente y la ciudadanía ha interpretado dónde votar”. Señaló que “desde 2005 a la fecha” las elecciones departamentales “han estado polarizadas entre el PN y el FA”, y sostuvo que, en ese escenario, “no precisás hacer una coalición para que la gente entienda cuáles son los candidatos con más fuerza”.

Si bien apuntó que en el departamento hay algunos sectores del PN que “están empujando para que se haga la coalición”, bajo la premisa de que “no llegaríamos a ganar solos”, opinó que con la utilización del lema común “se perdería la identidad partidaria”. “Yo soy blanco de tradición y no siento participar en una coalición”, manifestó. “Sé que el PC está muy aferrado a la coalición, todos los sectores del PC quieren la coalición. El Partido Independiente y CA también. Los que nos resistimos somos algunos sectores del PN. No la veo muy fácil, pero entiendo que hay otras opiniones”, puntualizó Quintana.

Así, de los seis departamentos seleccionados especialmente por los dirigentes de la coalición, ya hay dos en los que el PC ha expresado su malestar con respecto a la postura del PN. En Salto, en cambio, la posibilidad de la alianza electoral parece más viable.

A Lafluf lo obligan a salir

Figura desequilibrante en el tablero político del departamento, Lafluf está cumpliendo su tercer período al frente de la Intendencia de Río Negro y está habilitado para presentarse a la reelección. Sin embargo, en el PN hay incertidumbre al respecto. Viviano afirmó que la candidatura de Lafluf “es una de las posibilidades”, aunque apuntó que “siempre es una decisión personal” y el intendente “mencionó en algún momento meditarlo con mayor profundidad en esta oportunidad”.

Por su parte, Quintana señaló que Lafluf “ha dicho hasta el cansancio que no va más a la Intendencia”, aunque después, “cuando llega el momento y el sector [Por la Patria] no tiene otra figura”, entonces “prácticamente lo terminan obligando a salir”. A título personal, el edil opinó que el intendente “va a terminar siendo candidato”. Asimismo, comentó que en el sector de Lafluf “la dirigencia” no está a favor de la Coalición Republicana, “pero el intendente personalmente sí”.

Para Delgrosso, que aclaró que no competirá en las próximas elecciones departamentales, la participación de Lafluf “mueve la ecuación de una manera u otra”. Lo definió como “la figura política más importante del departamento”.

No obstante, Delgrosso advirtió sobre el efecto que puede tener políticamente la polémica en torno a las multas por radares en Río Negro. “Estamos en el medio del tema”, señaló, y sostuvo que el asunto “ha pegado fuerte y lógicamente impacta negativamente en la gestión [de Lafluf] y, por ende, también en el PN”. Afirmó que “el tema todavía está sin resolverse” y que “no sirve hacer como el avestruz y esconder la cabeza”.

FA: la prioridad “es ganar el gobierno nacional”

Para Terzaghi, el espisodio de las multas sumado a que la Intendencia de Río Negro “está sumida en una crisis financiera” consolidan “una muy mala gestión” de Lafluf. El exintendente frenteamplista dijo a la diaria que actualmente “hay un desprestigio terrible” en torno al gobierno departamental. “Todo este tema de las fotomultas ha provocado reacciones inusitadas en la gente, manifestaciones espontáneas y marchas de 2.000 personas nunca vistas en el departamento; una cosa increíble”.

“Todo esto abona la posibilidad de que se pueda recuperar el gobierno” en Río Negro, afirmó Terzaghi. Sin embargo, y aunque reconoció que existen “dificultades para concretar la coalición” en el oficialismo, advirtió que el calendario electoral “no se puede alterar”. “Internas en junio, nacionales en octubre, balotaje en noviembre y recién en mayo de 2025 son las departamentales. No nos apuremos”, expresó; y aseguró que “la prioridad” del FA “es ganar el gobierno nacional”.

Terzaghi resaltó que los que ya fueron intendentes conocen “la importancia de tener un gobierno nacional de tu mismo signo político”. El exintendente aventuró que, si el FA gana las elecciones nacionales, esto supondrá “una correntada” que les “va a permitir recuperar varias intendencias”.