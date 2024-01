El desacierto en el pronóstico de “una temporada de verano lluviosa” es celebrado por el ministro interino de Turismo (Mintur), Remo Monzeglio. “Teniendo en cuenta ese aviso previo, enero fue bueno en materia de tiempo en la costa, donde se aglutina la inmensa mayoría del turismo extranjero, y, en consecuencia, notamos una buena ocupación”, expresó en diálogo con la diaria. Si bien todavía no hay números oficiales, el jerarca afirmó que “en líneas generales” la temporada turística viene siendo “favorable”. “Con cautela, nosotros vamos viendo que el tiempo ha ayudado y que ha habido mucho movimiento de gente”, resaltó.

“Vemos muchísima gente, muchos brasileños, que no era normal que vinieran en auto, [pero] han venido muchos”, profundizó Monzeglio. A su modo de ver, esto “confirma que las promociones que hicimos en el sur [de Brasil] realmente dieron su resultado”. Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), coincidió en ese punto. En conversación con la diaria, señaló que este año “el turismo de alta gama” de los turistas brasileños “se estiró más de lo normal”, es decir, se mantuvo “hasta la segunda quincena [de enero] y un poco más”.

No obstante, Rodríguez apuntó que, en comparación con la temporada anterior, las primeras semanas de enero terminaron con menores ingresos. “La información que venimos teniendo es que el gasto ha sido un poco menor”, comentó, y añadió que en este momento Uruguay tiene un dólar que “está casi más bajo que en enero de 2023”. De todos modos, señaló que en el sector hotelero se registró un aumento de entre 5% y 10% en el número de visitantes con respecto a la anterior temporada.

El presidente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu), Jorge González, aseguró a la diaria que en esta temporada “el gasto es muchísimo menos” porque “no hay plata en la calle”. “La gente no consume lo mismo que consumía años atrás; sabemos que es así porque nosotros lo vivimos en carne propia”, expresó. A fines del año pasado, un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) reveló que en 2023 el gasto de los turistas estuvo 7,4% por debajo de 2019 y 33% por debajo de 2017, año récord para el sector turístico uruguayo.

González sostuvo que en enero el movimiento turístico se concentró en “viernes, sábado y domingo, y después vacío”. El presidente del Sughu estimó que dicha tendencia continuará “hasta Carnaval”, que será el 12 y 13 de febrero, cuando “va a levantar un poquito”. Afirmó que después de la primera quincena de enero el trabajo “decayó muchísimo” y que, aunque “todavía no han mandado gente” al seguro de paro, se prevé que “manden este mes que viene”.

Consultada al respecto, la presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, dijo a la diaria que este pronóstico sería “algo razonable” dado que “en febrero siempre hay una baja” en el nivel de actividad. Sin embargo, puntualizó: “No tengo claro todavía qué va a pasar este año”.

El litoral y Argentina

Según datos del Mintur, el año pasado Uruguay tuvo un incremento de 55% en el número de visitantes en comparación a 2022. Sin embargo, al mismo tiempo, el año pasado finalizó, por primera vez, con saldo comercial deficitario: en total, los uruguayos gastaron fuera del país 186 millones de dólares más que lo que gastaron los turistas extranjeros en Uruguay.

La diferencia de precios con Argentina fue determinante. En 2023 los viajes de uruguayos hacia Argentina aumentaron 113% y el gasto en términos reales tuvo un incremento de 68%. Los uruguayos dejaron cerca de 1.250 millones de dólares en Argentina. No obstante, los distintos actores del sector turístico estiman que este escenario no volverá a repetirse: el tipo de cambio “ya no es tan favorable para los uruguayos”, aseguró Monzeglio, y señaló que, debido a que “los precios y las tarifas allá han aumentado” y a que también se eliminaron “determinadas subvenciones” al turismo interno, es esperable que “la gente de poder adquisitivo medio y medio alto” de Argentina “empiece paulatinamente a tomar la decisión de venir acá”. “Hubiéramos querido que esto pasara en octubre o noviembre, pero los plazos electorales en Argentina hicieron que las cosas se dieran como se dieron”, expresó.

El presidente de la AHRU sostuvo que la brecha cambiaria “sigue siendo un tema muy complicado”, sobre todo para Colonia y la zona del litoral. “Con suerte, pensamos que recién a partir de la mitad del año, junio o julio, podría haber un acercamiento en esa gran diferencia que tuvimos exactamente hace un año, [cuando] fue casi imposible competir”, señaló Rodríguez. “Por los comercios de acá y por los trabajadores nuestros, esperamos que sea así”, manifestó por su parte el presidente del Sughu. Con todo, González advirtió que “hay que esperar”, porque “con Argentina nunca se sabe”, especialmente “ahora con este hombre que está ahí de presidente”.