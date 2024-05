El Senado levantó el secreto de la versión taquigráfica de la comparecencia del diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, donde ratificó sus dichos sobre los vínculos del empresario asesinado Gonzalo Aguiar con integrantes del gobierno.

Cal fue citado por la comisión luego de que trascendieran audios divulgados por el portal de noticias Crónicas del Este, en los que habla sobre la actividad delictiva de Aguiar y sobre vínculos con integrantes del Poder Ejecutivo y del Partido Nacional, entre ellos, el presidente Luis Lacalle Pou. También dijo que denunció ante el entonces jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, que había policías de Maldonado en actividad que trabajaban para Aguiar, tras lo que al día siguiente recibió una amenaza.

La versión taquigráfica fue solicitada por la Fiscalía de Maldonado de Primer Turno, que se encuentra llevando adelante la investigación sobre su asesinato. Asimismo, hay dos causas más que lo involucran: por un lado, el fiscal de Delitos Complejos y Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, investiga el caso en el que fue acusado de quedarse con el dinero que invirtió el grupo canadiense; por otro, el empresario está siendo indagado por usurpación de funciones del presidente del Banco República, Salvador Ferrer, por un aval del banco que falsificó por 90 millones de euros.

El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta explicó que hubo dos comparecencias vinculadas al caso, la del diputado Cal y la del ministro del Interior, Nicolás Martinelli. “En la primera sesión, a solicitud del senador [Guido] Manini [Ríos] se declaró secreta la misma, hasta tanto compareciera el Ministro del Interior en sala, cosa que se realizó la semana pasada. Y por tanto, teniendo presente la solicitud de la Fiscalía del Departamento de Maldonado solicitando las actas correspondientes a las referidas sesiones, particularmente la primera, estamos proponiendo por unanimidad al cuerpo el levantamiento del secreto de la Comisión Investigadora de la primera sesión y en forma simultánea remitir a la Fiscalía del Departamento de Maldonado las dos actas”, explicó.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que esperaba que con esta votación no quedaran dudas de que siempre debe haber versión taquigráfica, incluso cuando la sesión es declarada reservada. Según dijo, el reglamento establece que en esos casos se guarde la versión taquigráfica en un sobre lacrado en la caja fuerte de la Presidencia de la Asamblea General. “Voy a recordar que 11 legisladores estuvimos indagados, creo que hace dos años, por posibles filtraciones en la Comisión de Control de la Dirección de Inteligencia del Estado, y la verdad que no teníamos versión taquigráfica. Y eso nos complicó mucho la situación [...]. Así que no confundámonos más, y toda sesión que sea declarada reservada o secreta, tiene que llevar versión taquigráfica y su resguardo, obviamente, con los requisitos que establece el reglamento”.