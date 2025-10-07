“Estaba preparado para todo”, aseguró este lunes en rueda de prensa el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, en referencia a la resolución de la Corte Electoral sobre su condición de ciudadano. Finalmente, con cinco votos a favor y cuatro votos en contra, el organismo electoral resolvió no suspender la ciudadanía del dirigente nacionalista, con lo cual hubiera quedado inhabilitado para ejercer el cargo del jefe departamental.

“Lo había dicho, que esperaba con tranquilidad esto”, recalcó Besozzi. El intendente de Soriano comentó que durante la mañana de este lunes pensó en la gente que lo votó “para gobernar, para mejorar la calidad de vida de la gente”. Besozzi fue reelecto en las elecciones departamentales de mayo, ya con el proceso judicial en su contra en curso.

Consultado sobre el resultado de la votación en la Corte Electoral, el dirigente del Partido Nacional manifestó: “No quiero decir algún disparate, porque por mi condición de canario de campo podría llegar a decir algún disparate”. No obstante, dijo que “preocupa” que, “según de qué partidos sean, hay cuatro que votan para un lado y cuatro que votan para el otro, eso es lo que preocupa un poco”.

Leé más sobre esto: La Corte Electoral resolvió no inhabilitar al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi

Con respecto a la investigación judicial, Besozzi dijo que su equipo de gobierno no se merecía “estar en donde estamos”. “Yo ni ninguno de los muchachos”, afirmó; y mencionó que en este caso “hay hasta una fiscal sumariada”, en referencia al procedimiento disciplinario que la Fiscalía dispuso contra la fiscal Stella Alciaturi por publicaciones de carácter político partidario en redes sociales.

Besozzi fue imputado en marzo por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, peculado, tráfico de influencia, concusión, cohecho, abuso de funciones y omisión de denunciar delitos, en una causa judicial que investiga una serie de irregularidades durante su anterior mandato.

En la rueda de prensa de este lunes, el intendente de Soriano dijo que tras la resolución de la Corte Electoral tuvo “contacto con mucha gente, de varios partidos”, incluso del Frente Amplio. “Con [el presidente Yamandú] Orsi estuve el día sábado, y él me había deseado la mayor suerte en este tema”, agregó.

“Me tengo que concentrar en que tengo que gobernar, en que tengo que hacer las cosas, para eso me votó la gente, para intentar el mejor gobierno para Soriano”, subrayó Besozzi.