La seguridad es el principal problema del país para cuatro de cada diez personas, porcentaje que aumenta entre quienes pertenecen a niveles socioeconómicos más altos (50%) y entre los votantes de la Coalición Republicana (CR) (55%), según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana.

Al problema de la seguridad le sigue el desempleo (16%), el aumento de precios (13%), la situación económica del país (8%), la educación (4%) y la salud (2%). En tanto, un porcentaje menor al 1% de las personas respondió “otro” problema y, al ser consultadas, mencionaron el narcotráfico.

El desempleo y el aumento de precios son mencionados con mayor frecuencia entre los sectores de menor nivel socioeconómico y entre votantes del Frente Amplio (FA). Entre las personas de nivel socioeconómico bajo y medio, los jóvenes de 18 a 19 años, los adultos de 45 a 59 años, los montevideanos y los frenteamplistas, la suma de respuestas vinculadas a la economía —desempleo, aumento de precios, situación económica y pobreza— superan a las de la seguridad. En tanto, las menciones de la pobreza aumentan a mayor nivel socioeconómico (10% en el nivel alto), entre los más adultos (13% en el rango de 45 a 59 años y 11% en el de 60 años o más) y entre votantes del FA (16%).

Por otro lado, el problema de “la conducción del gobierno” pesa más entre los votantes de la CR (16%), los residentes del interior (10% frente al 7% de los montevideanos), las personas de nivel socioeconómico medio (10%) y los mayores de 60 años (12%).

Preocupaciones a futuro

La encuesta también sondeó cuál es la primera y segunda preocupación a futuro de los consultados. De acuerdo a las respuestas, el costo de vida es la principal preocupación a futuro (24%). “En particular, mencionan el ‘llegar a fin de mes’, los impuestos, el nivel de precios y salarios y la proporción que representa el alquiler”, señala el informe de la Usina. El trabajo y el empleo se ubican muy cerca, con 21%, y en tercer lugar, la seguridad, que representa la principal preocupación para el 16% de los encuestados. Con porcentajes menores al 10%, se mencionó la salud física y mental, el narcotráfico, el gobierno, la jubilación, la educación, la pobreza, la vivienda, la situación en espacios públicos, las futuras generaciones y la inteligencia artificial.

En cuanto a la segunda preocupación a futuro, la seguridad fue la respuesta del 27% de los encuestados. Enmarcada en ella, se mencionó la “‘delincuencia’, el narcotráfico, la violencia en términos generales y, en particular, la de género”. En segundo lugar, con el 15%, aparece la salud física y mental, y en tercer lugar, el costo de vida, con el 12%. La educación y el empleo completan el cuarto y quinto puesto con el 9% cada uno.