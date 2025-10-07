El senador blanco Luis Alberto Heber renunciará a su banca en la Cámara de Senadores para dedicarse de lleno a su partido, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del Herrerismo, el sector del Partido Nacional (PN) que lidera.

Heber es el único legislador que quedaba en el Palacio Legislativo desde el retorno de la democracia, en 1985, cuando fue electo diputado con 27 años. Si bien estrictamente no estuvo 40 años seguidos en el Parlamento, porque en el período pasado, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue titular de dos ministerios (primero estuvo a cargo de la cartera de Transporte y luego de la del Interior), Heber sí ostenta el récord de haber sido votado como legislador en nueve instancias consecutivas, desde 1984 hasta 2024.

La fuente del Herrerismo señaló que la renuncia de Heber estaba hablada a la interna del sector desde hacía mucho tiempo: comentaba que ya estaba cansado del Parlamento, y que era un ciclo que para él había terminado. La fuente agregó que Heber quiere dedicarse de lleno al directorio del PN y estar “en la camioneta, recorriendo el interior, hablando con la gente”, es decir, “haciendo política más de territorio y no tanto de escritorio”.

La renuncia la presentará en la sesión del Senado del 14 de octubre, y en su lugar quedará el diputado electo por Maldonado, Rodrigo Blás; la banca de Blás será ocupada por Federico Casaretto.