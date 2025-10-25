La empresa EuroCommerce —que estuvo en el centro de la agenda esta semana por la garantía que le proveyó al astillero Cardama— figura en los registros comerciales con direcciones en Reino Unido, según reveló esta semana el Poder Ejecutivo.

El lunes 20, el embajador uruguayo Luis Bermúdez fue hasta la oficina que EuroCommerce decía tener en Londres, pero se encontró con que en esa dirección funciona una inmobiliaria, relataron las autoridades de Torre Ejecutiva en conferencia de prensa.

En el sitio de EuroCommerce, sin embargo, la foto principal que se eligió para promocionar los servicios que brinda la compañía no es de ninguna oficina londinense. Tampoco de una inmobiliaria. La imagen seleccionada corresponde a la fachada de la sede canadiense del Toronto Dominion (TD) Bank, ubicada en la 66 Wellington Street, en Toronto. “EuroCommerce es un socio confiable en el comercio internacional”, dice el mensaje de bienvenida del sitio, que se ilustra con esa foto de las oficinas del banco en Toronto.

Hace casi un año, en noviembre de 2024, esa entidad financiera de Canadá se declaró culpable en una investigación de la Justicia estadounidense por lavado de activos y contribución al narcotráfico, principalmente asociado al ingreso de fentanilo y opioides. El TD Bank debió pagar una multa por más de 3.000 millones de dólares por incumplimientos de la normativa contra el lavado, según publicaron en aquel momento The Wall Street Journal y CNN Negocios.

Las primeras investigaciones periodísticas que mostraron estas prácticas irregulares del TD Bank las publicó The Wall Street Journal en mayo de 2024. Allí se mostró que el banco canadiense había incumplido normativas vinculadas al control de transacciones financieras sospechosas, en particular en casos que involucraron a redes de intermediarios financieros chinos que operan en Queens (Nueva York) y a cárteles mexicanos que trafican fentanilo y opiáceos.

En octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró en un comunicado que TD Bank presentaba “deficiencias sistémicas, generalizadas y a largo plazo” en sus procedimientos de monitoreo de transacciones. “Al hacer que sus servicios sean convenientes para los delincuentes, se convirtió en uno”, evaluó el fiscal general Merrick Garland. Según CNN Negocios, entre enero de 2018 y abril de 2024, más del 90% de las transacciones no fueron monitoreadas, lo que permitió “que tres redes de lavado de dinero transfirieran colectivamente más de 670 millones de dólares a través de cuentas de TD Bank”.