La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados empezó a votar este lunes el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que será tratado en el plenario de la Cámara de Diputados a partir del jueves. Se prevé que la votación en el plenario de la cámara baja se prolongue por varios días –incluso durante el próximo fin de semana–, ya que el viernes 17 de octubre vence el plazo constitucional para que el presupuesto pase a la Cámara de Senadores.

La comisión comenzó a sesionar a las 13.00 y, tras varios cuartos intermedios, sobre las 18.00, los diputados finalmente inauguraron la votación y aprobaron el proyecto en general, únicamente con los votos del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN). Votaron en contra los diputados del Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente. Los diputados de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana no votaron porque no integran formalmente la comisión.

Además de la aprobación en general, la comisión avanzó en el tratamiento de más de 300 artículos; para este martes quedaron los puntos en los que hay más desacuerdo, así como también los artículos aditivos o sustitutivos que fueron presentados por las diferentes bancadas con representación en la comisión. Según supo la diaria, este lunes se votó por unanimidad aproximadamente el 46% de los artículos del proyecto.

Previo a la sesión, tal como estaba previsto, los legisladores del PC mantuvieron una reunión bicameral para definir su postura final sobre el proyecto, y también sobre las propuestas de reasignaciones presupuestales. En conferencia de prensa, los diputados colorados confirmaron su posición contraria a las modificaciones tributarias promovidas por el equipo económico, como la aplicación del IVA a las compras web en el exterior y el impuesto mínimo global a la renta.

Dado que el PN ya había definido que no acompañará el capítulo impositivo, la negociación con CA será determinante para que el oficialismo consiga la aprobación de los cambios tributarios, “que son parte del financiamiento del incremento de gasto y que tienen que ver también con mirar el presupuesto de los cinco años que vienen para adelante, no sólo el gasto de este año”, según señaló en rueda de prensa el diputado del FA Alejandro Zavala.

Los pedidos del partido liderado por el exsenador Guido Manini Ríos pasan por asignar más recursos para los salarios militares y Sanidad Militar. “Obviamente que lo estamos evaluando, no sólo en la bancada, sino también conversándolo con el Poder Ejecutivo”, dijo Zavala al respecto.

Los consensos y la negociación con CA

Las áreas en las que sí habría acuerdo entre todos los partidos para la reasignación de recursos son la educación y el sistema judicial, principalmente en el abordaje de la violencia de género y la Fiscalía General de la Nación, cuyo pedido presupuestal cobró mayor relevancia a partir del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. La bancada del PC incluyó esas áreas entre las que considera que deben ser reforzadas.

“Hay una preocupación en particular de la bancada oficialista de gobierno de dar señales en ese sentido. Seguramente sean señales insuficientes, pero la preocupación es demostrar que estamos encaminados hacia soluciones o, por lo menos, a destinar recursos para mejorar las condiciones”, sostuvo Zavala.

Con respecto a la negociación entre CA y el FA, el diputado nacionalista Sebastián Andújar cuestionó en rueda de prensa que el primero condicione su acompañamiento a los impuestos “a un apoyo a lo que es el escalafón de soldados militares para que tengan mayores ingresos”. Sostuvo que, si bien “está bien la reivindicación”, “no tiene nada que ver”, dado que “son temáticas distintas”.

A diferencia del PN y CA, el PC no aseguró su apoyo a la votación en general del proyecto en el plenario de la Cámara de Diputados; condicionó su apoyo a la futura respuesta del oficialismo a sus propuestas.

En diálogo con la diaria, Zavala dijo que “con los blancos es distinto”, ya que estos están en una situación intermedia, porque, si bien no van a votar los impuestos, sí van a acompañar la votación en general. “El gobierno nuevo tiene que tener ley de presupuesto; y el compromiso es mejorar la ley”, afirmó Andújar en tal sentido.

El diputado Gabriel Gurméndez recalcó en la conferencia que, tal como está, el presupuesto no es de la satisfacción de su partido, que tiene “exigencias que son ineludibles” de cara a la votación en el plenario.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez lamentó que el oficialismo no haya tenido “ninguna intención de negociar con nosotros”, y reafirmó que, de no tener una devolución del oficialismo a sus propuestas, “no vamos a acompañar en general el presupuesto, pero obviamente vamos a acompañar una cantidad de artículos”.

Al igual que Andújar, Rodríguez afirmó que el gobierno “es mano”, incluso a “la hora de buscar los fondos”, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es “quien tiene que dar señales de que procura que todo el sistema político acompañe por lo menos determinadas políticas públicas que quiere implementar el gobierno del FA”.

Modificaciones y propuestas de reasignación del PC

Los colorados propusieron una reformulación de los cambios propuestos para el sistema del secreto bancario, con el fin de que “se pueda garantizar los derechos de las personas” y, al mismo tiempo, que la Dirección General Impositiva, ante determinadas situaciones, “pueda acceder a esa información siempre que exista un procedimiento judicial que articule la defensa y siempre que exista la presencia de un juez”, indicó Rodríguez.

En cuanto al impuesto mínimo a la renta global –que grava con el 15% a las empresas multinacionales de facturación anual superior a 750 millones de euros–, el PC considera que debería “desglosarse” del proyecto de ley de presupuesto nacional y ser tratado en comisión, únicamente si se garantiza “el cumplimiento de las exoneraciones ya otorgadas y la seguridad jurídica que Uruguay ya ha brindado a los inversores”, en el marco del régimen de zonas francas, explicó Gurméndez.

El equipo económico planteó la semana pasada una modificación a este tributo, por la cual se exoneraría del pago a las empresas que operan en zonas francas de Uruguay y cuya casa matriz se ubica en un país que no forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es el organismo internacional que promueve la aplicación de dicho tributo. El planteo de los colorados es que se excluya del alcance del tributo tanto a las empresas que, a la fecha de la eventual entrada en vigor, se encuentren amparadas por los beneficios de las zonas francas como a las empresas que lo hagan con posterioridad, “siempre que no procedan a relocalizar, total o parcialmente, el pago del impuesto mínimo global en territorio nacional”.

El PN, manifestó Andújar, se mantiene firme en no acompañar nada de “lo que tiene que ver con reforma tributaria, con impuestos”. Aseguró que el PN no planteará “en ningún momento desglosarlo o llevarlo a un trabajo de otra comisión”. “No es el momento del país para impulsar esas modificaciones; puede haber otro momento. Para nosotros, hoy no es. Entonces no vamos a plantear esa alternativa”, afirmó.

Las propuestas del PC

En la conferencia de prensa de este lunes, el PC marcó las áreas del presupuesto que, a su entender, deberían ser reforzadas. “Hemos estado visualizando lugares donde entendemos que no se ejecutan todas las partidas, donde se pueden pasar a otros organismos donde realmente son necesarias”, señaló Rodríguez. Las áreas prioritarias para los colorados son la educación –principalmente en cuanto a la descentralización y el acceso a becas en la educación terciaria–, el sistema de ciencia, innovación y tecnología, la seguridad pública, el sistema de justicia, la salud mental, los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública y el fomento del empleo.

Con respecto a la educación, el diputado Felipe Schipani afirmó que el presupuesto es “de recorte a la educación pública”. Sostuvo que la propuesta del gobierno es “reasignar partidas para los tres entes educativos, para la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], para la Udelar [Universidad de la República] y para la UTEC [Universidad Tecnológica], sabiendo que vamos a estar lejísimos de lo que estos entes piden y se merecen”.

Para la ANEP, los colorados proponen la creación de 40 cargos de maestros de apoyo para educación inclusiva entre Secundaria y la educación técnica, así como que se consolide un Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles, para lo cual plantean la asignación de 600 horas docentes semanales mensuales a costo del cuarto grado. A su vez, el foco de las propuestas en materia de ciencia es que se fortalezca el presupuesto del Instituto Clemente Estable, a partir de la reasignación de partidas dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y que se reasignen recursos a la Udelar.

En materia de seguridad, el PC propone asignar recursos durante el quinquenio para la incorporación de 1.000 efectivos policiales adicionales –500 en la Guardia Republicana–, crear un grupo de trabajo para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y asignar recursos para la inclusión en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística del módulo de Victimización.

En cuanto al sistema judicial, el PC plantea la creación de juzgados especializados de género, así como nuevas fiscalías contra el crimen organizado, y duplicar los recursos del organismo de 17 millones de dólares a 34 millones, “reasignando parcialmente partidas asignadas”, por ejemplo, las del Instituto Nacional de Colonización, como propuso la semana pasada el senador colorado Pedro Bordaberry.

Consultado al respecto, Zavala sostuvo que descartan “de plano” la reasignación de recursos ya asignados a Colonización. Por su parte, Andújar afirmó: “No somos partidarios de la debilitación institucional de ningún sector, ya tenemos una experiencia anterior hace cinco años que fracasó”, y acotó que “no está bien debilitar programas que tienen que ver también con cuestiones sociales, productivas, familiares, para lograr otras cosas”.

En cuanto al fomento del empleo, los colorados entienden que el equipo económico debe trabajar para extender a la industria nacional los beneficios fiscales otorgados a comercios de frontera recientemente, con el objetivo de “fortalecer la producción nacional frente a la competencia desleal que en diversos sectores de actividad queda en evidencia”.