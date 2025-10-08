Este martes, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado volvió a discutir dos proyectos. Uno de ellos fue el de ingresos a las intendencias por concurso y/o sorteo, que generó debates y discordancias. La iniciativa que había sido aprobada en la Cámara de Diputados tuvo cambios a instancias del Congreso de Intendentes.

Finalmente, este martes, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad en comisión. El Partido Colorado no acompañó el artículo 4. En diálogo con la diaria, la senadora frenteamplista Constanza Moreira explicó que existió “un cuestionamiento” del senador colorado Pedro Bordaberry a este artículo; en la última versión del proyecto, el artículo 4 especifica que los contratos de designación directa no pueden superar el 4% del total de los funcionarios presupuestados, cuando anteriormente refería al total de los funcionarios.

Moreira mencionó que, ante la negativa de los colorados, se hizo otra propuesta “en la que se escalonaba, que fuera el 4% para las intendencias más grandes como Montevideo y que fuera el 1%” para intendencias con menos contrataciones, pero la propuesta tampoco fue acompañada.

“Nosotros votamos el proyecto como lo teníamos y además (como) se había acordado con el Congreso de Intendentes”, expresó Moreira. El martes 14 de octubre la iniciativa se someterá a consideración del plenario de la Cámara de Senadores.