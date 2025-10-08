La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad un proyecto que agiliza los trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable, con el fin de desestimular la existencia de viviendas vacías. La iniciativa, que había sido aprobada en comisión el martes, será considerada ahora por Diputados.

El senador frenteamplista Óscar Andrade, miembro informante del proyecto, señaló que la vivienda “es un problema estructural grave” en Uruguay, que miles de uruguayos viven en asentamientos o en viviendas con problemas de hacinamiento u otras dificultades de habitabilidad. A esto se suma el fenómeno de segregación residencial, mencionó.

Andrade indicó que hay dos elementos para contribuir a resolver esta situación: por un lado, el presupuesto nacional “como un elemento principal”, y por otro, el “acceso al suelo urbano”. “Cualquier estrategia tiene que tener como centro la capacidad de acceso al suelo urbano”, remarcó.

Mencionó que Uruguay tiene “un problema grave” de viviendas vacías “sin fundamento”, esto es, que no están ni en alquiler, ni en venta, ni son de segunda propiedad. Según el último censo, “hay arriba de 97 mil padrones que están vacíos sin fundamento, es muchísimo para el Uruguay”, advirtió.

Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera señaló que el proyecto busca “darle más herramientas” a los gobiernos departamentales para el acceso a la tierra, y que “no tiene pretensiones de resolver el problema” de la vivienda, “sino de darles una herramienta más a quienes son responsables de desarrollar los planes de vivienda para agilitar el proceso de obtención a través del régimen de expropiaciones”. Esto se aplicará por motivos de seguridad, higiene o de interés general. En ese sentido, apunta a “modernizar y agilizar el régimen expropiatorio” y esto lo hace sin afectar “las garantías de propiedad ni del debido proceso”, destacó Viera.

El senador nacionalista y exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, coincidió en que la iniciativa combina el “respeto irrestricto a la propiedad y el más alto interés social”. Su compañero de partido y exintendente de San José, José Luis Falero, enfatizó que “no podemos permitirnos seguir viendo” viviendas “tapiadas y abandonadas”.

Finalmente, la iniciativa recibió el respaldo de todos los legisladores presentes en la cámara.