El Banco República (BROU) anunció este viernes en conferencia de prensa que reaplicará descuentos en las compras realizadas con la tarjeta de crédito BROU Recompensa en los comercios de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, departamentos fronterizos con Argentina. Los descuentos serán del 15%.

Los beneficios comenzarán a regir el próximo lunes 1° de diciembre hasta el 31 de marzo de 2026, en comercios de los rubros supermercados, almacenes y carnicerías (lunes y miércoles), farmacias (martes y jueves) y ópticas, vestimenta y calzado (viernes)

El descuento se verá reflejado automáticamente en el estado de cuenta y tendrá un tope total de 12.000 pesos durante toda la vigencia de la campaña por franja de comercios. Adicionalmente, el BROU devolverá a los comercios la totalidad de los aranceles correspondientes a transacciones cobradas mediante la aplicación BROU a Mano Comercios.

Los comercios que quieran adherirse a esta medida deberán ser clientes BROU, pertenecer al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), depositar sus flujos en el banco y no pertenecer a cadenas o franquicias. A su vez, los comercios tendrán la posibilidad de aumentar el porcentaje de descuento por cuenta propia, reforzando la propuesta al consumidor final.

La medida responde a la preocupación de organizaciones comerciales locales con relación al impacto de la brecha de precios con Argentina. Aunque el presidente del BROU, Álvaro García, expresó en la conferencia que si bien la situación económica actual de ese litoral tiene algunas dificultades, no son de la gravedad de los últimos años.

En abril, el directorio del banco decidió eliminar el beneficio del 30% de descuento con la tarjeta de crédito BROU Recompensa, que había comenzado a finales de 2022 por una diferencia de precios de más de 100% entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia; a 2025, la diferencia es del entorno del 20%, según el indicador de precios fronterizos del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay.

Por otra parte, García informó que los beneficios vigentes en la zona fronteriza con Brasil se extenderán hasta el 31 de marzo de 2026. Además, dijo que la institución está atenta a lo que defina el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el banco, autónomamente, “puede avanzar y concretar los anuncios recién informados”.

Comenzarán a regir los beneficios para las localidades fronterizas con Brasil

El Poder Ejecutivo anunció que a partir del próximo lunes 1° de diciembre se ejecutarán las medidas implementadas en la ley para la frontera que el Ejecutivo reglamentó el 10 de noviembre, que comprende a zonas de la frontera con Brasil como Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

La ley implica la devolución del 100% del IVA en productos gravados a tasa mínima y la reducción del 50% de la tasa básica de 11% para compras con tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico, en comercios minoristas de ramos generales ubicados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera.

También abarca al Régimen Simplificado de Importación, con el que las mipymes en un radio de 60 kilómetros de los pasos de frontera, sin pagar impuestos, podrán importar productos autorizados, como porotos, lentejas, cocoa en polvo, fideos y pastas secas, galletitas dulces, galletas y galletitas saladas, yerba mate, pasta de dientes, desodorantes y antitranspirantes, champú y jabón de tocador.

Asimismo, la ley permite la reducción de hasta 75% en los aportes patronales de los nuevos trabajadores que sean contratados en los próximos 12 meses por empresas ubicadas a un máximo de 60 kilómetros de un paso de frontera.