Finalmente, el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública se pronunció este jueves sobre la situación del presidente de la Administración de los Servicios e Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien es cuestionado por la oposición por ejercer de manera simultánea varias tareas en mutualistas privadas.

Con los votos de los representantes del Frente Amplio, la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, el directorio aprobó una resolución en la que se sostiene que no hay incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. El representante de la oposición en el directorio, el vocal Luis Calabria, votó en contra.

De acuerdo con un documento elaborado por Calabria, al que tuvo acceso la diaria, en la resolución se señala que “que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectiva del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución”.

En segundo lugar, la resolución de la Jutep exhorta a las autoridades de ASSE a que, “en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses, corresponde abstenerse de participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad”.

El directorio tomó esta resolución con base en un informe elaborado por una abogada del área jurídica del organismo de contralor. Calabria solicitó que este informe se adjuntara al acta de la sesión de este jueves, pero esto fue rechazado.

La oposición ya anunció que, por este tema, interpelará en los próximos días a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El miembro interpelante será el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.