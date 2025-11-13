El viaje del diputado del Partido Nacional (PN) Gabriel Gianoli para visitar el astillero Cardama, en Vigo, España, del que compartió imágenes en sus redes sociales, trajo varias repercusiones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Este jueves, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, coordinador de la bancada de la cámara alta del oficialismo, dijo en una rueda de prensa que le pareció “raro que hayan circulado imágenes de una embarcación que se está construyendo” y que, entre otras cosas, “es confidencial”. De cualquier manera, dijo que “no deja de ser interesante que hayan mandado a un chapista para ver cómo andaba el barco nuevo”, y agregó: “Sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica”.

Caggiani dijo que para el gobierno y la bancada del FA lo importante es “que haya patrullas oceánicas que estén custodiando el mar territorial, que se termine de dilucidar qué ha pasado con toda esta situación, bastante engorrosa”, y que se pueda salir de esto “cuanto antes, porque no le hace bien ni a Uruguay ni al propio astillero”.

A su vez, este miércoles, cuando Gianoli compartió en su cuenta de X que estaba en el astillero, el senador del FA Nicolás Viera escribió en esa red social: “Habría que ver qué implicancias tiene esta visita. A los oficiales de la Armada que llegaron al astillero, en representación del Estado uruguayo, no los dejaron actuar porque Cardama no los reconoció. Resulta que ahora va un diputado opositor e ingresa sin problemas. ¡Raro!”.

Las declaraciones de Caggiani fueron contestadas por el senador del PN Sebastián da Silva, quien en su cuenta de X escribió: “Queda claro que a los tupitas no les gustan los chapistas ni nada que tenga cultura de trabajo. Huelen a laburo y salen corriendo. Lo de ellos son las mateadas y decir los y las”.

A su vez, el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa Nacional, escribió en la misma red social que hablar todo el día de la “clase obrera” y “menospreciar al diputado Gianoli por su oficio y saber es de lo peor que se ha visto”. “¡Hay que tener pocos argumentos para caer tan bajo! Sí, es mecánico, chapista, representante por votos de los sectores más populares y presidente de la Comisión de Defensa Nacional [de la cámara baja]. Eso es el Uruguay democrático que a muchos nos da orgullo. A otros no”, sostuvo.

Por su parte, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que no pretende que los legisladores del oficialismo “le hagan un reconocimiento o un monumento público a Gianoli”, pero en lugar de considerar la actitud que tuvo el diputado nacionalista, “se han dedicado a denigrarlo por su profesión y sus conocimientos”. “Llama la atención cómo defensores de los trabajadores agreden a un trabajador que tal vez no es un egresado de la Universidad ni mucho menos, pero ha sido, a lo largo de estos seis años, un ejemplo de legislador responsable y se ha abocado a los temas de defensa durante toda legislatura pasada y lo que va de esta”, señaló.

Rodríguez subrayó que no pretende que los legisladores del FA sean “sus amigos”; es más, incluso no pretende que estén de acuerdo con la opinión de Gianoli, pero no “que lo bastardeen tan sueltos de cuerpo”. Sostuvo que esa actitud demuestra “que hay resentimiento y tal vez hasta cierta manera clasista”, porque parece que “los trabajadores solamente pueden ser votantes o representantes del FA”. “Hay resentimiento y dolor por lo que el diputado Gianoli ha dejado en evidencia: que varios de los planteos que han sido tirados al viento por parte del gobierno carecen de fundamento”, finalizó.

Orsi y su contacto con el presidente de la Xunta de Galicia

A todo esto, el presidente Yamandú Orsi se refirió al contacto que mantuvo por este tema con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En sus redes sociales, Rueda contó que se comunicó con el mandatario y le transmitió “el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia”.

En la noche del miércoles, en una rueda de prensa tras participar en el aniversario de la Cámara de Industrias y del Día de la Industria, Orsi dijo que Rueda no lo llamó para “interceder” por Cardama. “Me preguntó cómo estaba la cosa y que él tenía consideraciones, que él conocía a la gente. Estuvo muy bien. Así como hablé también con gente del gobierno español. Quería interiorizarse de cómo estaba la cosa acá, qué es lo que había pasado y cómo yo la veía, no mucho más que eso”, señaló el presidente.

Dijo que Rueda “defiende las empresas gallegas”, pero que no se habló sobre el caso puntual. “Fue lo suficientemente respetuoso como para no cometer la imprudencia de meterse en un tema que es de negocios y no de relaciones diplomáticas”, indicó Orsi.

Sobre la denuncia penal por fraude y estafa con relación a la garantía del contrato y sobre su eventual rescisión, el presidente dijo que “hay que jugar callados porque hay que ser muy respetuosos y prudentes”. Afirmó que el gobierno en este tema tiene dos objetivos: “Tener las patrulleras”, porque “tenemos que controlar el mar territorial”, y que “Uruguay no pierda” dinero.

Comentó que los veedores de la Armada están pudiendo trabajar y hacer sus informes, y que estos son “bastante claros”, según “dice la ministra” de Defensa Nacional, Sandra Lazo.