El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se reunirá este jueves a las 14.00 para considerar el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, que ha sido cuestionado por la oposición por desempeñarse como médico en varias mutualistas además de ejercer la titularidad de ese organismo. Por este motivo, con los votos de la oposición se aprobó el martes una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Las autoridades de gobierno han dicho que aguardan el informe de la Jutep para evaluar las acciones a tomar en este caso.

En los miembros oficialistas del directorio de la Jutep hay molestia porque el diario El País publicó este miércoles, con base en fuentes parlamentarias, que un informe de Jurídica del organismo concluyó que hay “incompatibilidad” en el caso de Danza, que no podría ejercer la actividad privada mientras se desempeña en su función pública. Este informe “forma parte de un expediente que fue declarado reservado ante la Unidad de Acceso a la Información Pública”, por lo tanto “estamos hablando claramente de una filtración y eso es gravísimo”, dijo la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, a la diaria, y se negó a referirse al contenido del informe por este motivo.

Ferraris confirmó que este jueves el organismo se pronunciará “como cuerpo, como directorio”, sobre el caso Danza. “Lo que va a salir no va a ser ese informe jurídico, va a salir la resolución del directorio con base en los elementos que se tiene, a la prueba que se recabó, a la documentación que existe, más ese informe; son todos insumos para que el directorio exprese su postura”, señaló.

la diaria publicó el lunes que un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República también concluyó que hay “incompatibilidad” en el caso de Danza, específicamente en relación con el artículo 200 de la Constitución. Este señala la incompatibilidad en el caso de algunos cargos, entre ellos, el de presidente de ASSE, de “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”. En el caso de Danza, se apunta en el informe, “ha sido denunciado el desempeño de la medicina en otras instituciones que cumplen actividad similar a la que desarrolla ASSE, lo que cabría asimilar a la idea de que se habría cumplido una actividad relacionada con la de dicho organismo”.