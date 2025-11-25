En un evento denominado Tribuna EFE-Casa de América de la Agencia Efe en España, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo este martes que existen avances en el diferendo que el gobierno mantiene con el astillero español Cardama por la construcción de las patrulleras oceánicas.

Oddone expresó que el Ejecutivo trabaja para llegar a una “solución” para la disputa. En ese marco, el ministro señaló que se han acercado asesores de la empresa con la intención de obtener “iniciativas de mediación”.

El jerarca recordó que hay una “investigación administrativa” desde su cartera y el Ministerio de Defensa para indagar sobre la documentación y los procesos del contrato firmado en diciembre de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Por otro lado, el ministro comentó que será un asunto para plantear en la reunión que mantendrá con asesores del presidente de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe del Ejecutivo.

En octubre, el gobierno uruguayo decidió rescindir el contrato con el astillero español al encontrar indicios de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo” en relación a la garantía expedida por Eurocommerce, empresa que se encontraba en proceso de liquidación, según expresó el presidente Yamandú Orsi en conferencia de prensa. Posteriormente, el Ejecutivo denunció penalmente a la empresa.

Orsi confirmó la semana pasada que se amplió la denuncia porque no había “más remedio”, ante la divulgación de un informe de un notario español que aseguró que el acta que presentó la empresa española para acompañar la garantía de Eurocommerce Bank es “absolutamente falsa”.