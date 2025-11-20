En la tarde de este jueves, antes de comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se reunió en el Palacio Legislativo con el senador suplente del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga Vidal para analizar el estado de situación en el litoral en materia de diferencia de precios.

Al término del encuentro, Larrañaga Vidal, hijo de Jorge Larrañaga, quien fue intendente de Paysandú en dos períodos (1990-2000), aseguró en una rueda de prensa que el ministro fue “muy receptivo” a la preocupación que hay en la frontera con Argentina.

El senador suplente del PN planteó, entre otras medidas, la posibilidad de ampliar el sistema crediticio en los departamentos del litoral. El acceso al crédito, sostuvo, “es una palanca muy importante para los pequeños emprendimientos”.

Por otra parte, Larrañaga Vidal, quien en las últimas elecciones departamentales fue candidato a la Intendencia de Paysandú, propuso “hacer hincapié en las tarifas diferenciales”, sobre todo, en el consumo de energía eléctrica. Catalogó como “un abismo” la diferencia entre los departamentos del litoral y el área metropolitana. “En el verano tenemos diez, 15 grados más; entonces, el consumo es muy alto y eso impacta directamente también en esos pequeños comercios”, resaltó.

La reunión entre Oddone y el dirigente nacionalista de Paysandú se produjo en un contexto de reclamos de diputados del litoral, tanto de la oposición como del oficialismo, por la exclusión de la frontera con Argentina de las medidas económicas previstas en la ley aprobada a mediados de agosto. El Poder Ejecutivo definió en el decreto reglamentario de la ley que las medidas se aplicarán solamente en los pasos terrestres con Brasil.

Consultado al respecto, Larrañaga Vidal contó que, en la reunión, Oddone explicó que esto se debe a “la diferencia cambiaria misma”, ya que “el porcentaje en Brasil es el doble prácticamente del que existe con Argentina”. El último reporte del observatorio económico de la Universidad Católica, correspondiente a setiembre, marca una diferencia de precios de 35% entre Salto y Concordia.

El senador suplente del PN dijo que actualmente la principal preocupación de los comerciantes de Paysandú es “salir a flote” en un departamento que “tiene un alto índice de desempleo”.