El caso del astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya, sigue sumando pequeños capítulos. Este miércoles, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, escribió en su cuenta de X que el 24 de octubre el gobierno presentó una denuncia penal por este tema, “pero –sorprendentemente– no hizo público el contenido”. Por esa razón, anunció que presentó un “pedido de acceso a la información pública a Presidencia de la República” y un “pedido de informes parlamentario al Ministerio de Defensa Nacional” para conocer el contenido de la denuncia.

“Tomando en cuenta el grado de publicidad que el propio gobierno le asignó al tema, jamás podrá argumentar que dar a conocer el contenido de la denuncia puede tener efecto negativo alguno sobre la eficacia de la misma. Dato curioso, debe ser este el único caso de alto perfil cuya denuncia no se ha filtrado en ningún medio de prensa”, señaló el senador.

Ojeda dijo este miércoles en una rueda de prensa que “evidentemente no hay una obligación formal” del gobierno para publicar la denuncia y “tiene derecho” a no hacerlo, pero “era natural y obvio que en el momento en que hizo la denuncia la haga pública”. “Yo lo di como una cosa que iba a ocurrir casi que de perogrullo. Van los dos juntos [Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, secretario y prosecretario de Presidencia, respectivamente], caminando, con toda la tele siguiéndolos, a presentar la superdenuncia, pero la superdenuncia nunca apareció. Y todo se filtra, menos esto”, insistió. Por lo tanto, sostuvo, es “inadmisible” que no se haya visto el contenido de la denuncia.

En la solicitud a Presidencia de la República, Ojeda pide “copia íntegra de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, incluyendo documentos anexos, estudios, informes y toda documentación incorporada en la presentación”, así como información sobre “la fecha de presentación, autoridades y funcionarios que participaron en la elaboración, autorización y presentación de la denuncia”.

Ojeda también pidió que Presidencia “remita copia de los expedientes administrativos que dieron origen a la decisión de denunciar, incluyendo actuaciones preparatorias, actuaciones sumariales, si existieran, y cualquier otra documentación relacionada”. Por último, el senador pidió que “proporcione todos los informes jurídicos y técnicos que fueron considerados para fundamentar la decisión de accionar penalmente”.