El Círculo de Montevideo nuclea a “presidentes y gobernantes de América Latina y Europa, dirigentes de organizaciones internacionales y de organismos multilaterales de crédito, así como prestigiosas personalidades de todo el mundo”, según su sitio oficial. Fue creado en 1996 con el objetivo de contribuir a “lograr que la triunfante democracia política, la economía de mercado, la globalización, la apertura comercial, la reforma del Estado, confluyeran en un orden armónico capaz de promover la iniciativa y el crecimiento, pero a la vez garantizar un desarrollo equitativo entre las naciones y los ciudadanos”. En el año 2000 se constituyó como fundación académica, y este jueves y viernes en Montevideo se realizará su XXX reunión plenaria, en el marco de los 40 años de la recuperación democrática en Uruguay.

En la apertura de la reunión participará el presidente de la República, Yamandú Orsi, y como preámbulo, este martes en Suárez y Reyes, el mandatario almorzó con Sanguinetti y con el expresidente español Felipe González, uno de los asistentes al encuentro internacional. Otro será el expresidente chileno Eduardo Frei.

“Venimos a conversar con nuestro amigo Orsi, amigo común”, comentó Sanguinetti a la prensa desde el vehículo en el que arribó a la residencia presidencial junto a González. Dijo que en la reunión de este jueves y viernes se conversará sobre política internacional, paz y sobre la democracia, que hoy está “asediada por los populistas, que antes eran de izquierda y ahora son de derecha”.