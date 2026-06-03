El 67% de la población de Cerro Largo aprueba la gestión de la intendencia

Cerro Largo no conoce intendencias de otro signo político que el Partido Nacional. En el último período electoral, allí la principal disputa fue entre el candidato de la continuidad, José Yurramendi, y el también nacionalista Christian Morel, quien finalmente obtuvo la victoria. Desde el comienzo de su gestión, Morel cuestionó las acciones de Yurramendi, su antecesor en el cargo, y el estado en el que estaba la intendencia cuando la recibió. El último capítulo de estas tensiones fue la decisión de Morel, a mediados de mayo de este año, de derivar a la Fiscalía información derivada de una auditoría que realizó sobre la gestión de Yurramendi.

En este contexto, la consultora Ágora hizo una encuesta sobre evaluación de la gestión del gobierno departamental, que arroja que el 67% de las personas valora de forma positiva la gestión del gobierno departamental, el 4% tiene una opinión negativa y el 27% entiende que el desempeño del gobierno es regular. La aprobación de Morel recoge porcentajes similares: 67% aprueba, 7% desaprueba, 23% no aprueba ni desaprueba y 3% no sabe o no contesta.

Además, la consultora puntualiza en su informe que el 60% de los habitantes de Cerro Largo considera que su departamento “está avanzando”, frente al 30% que entiende que está estancado y “algo menos del 9%” que evalúa que está retrocediendo. Más del 47% de los encuestados sostiene que el principal problema del departamento es el desempleo, el 12% entiende que es la situación económica, y el 9%, la pobreza.