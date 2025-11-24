El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este lunes a un evento organizado por la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, que tuvo lugar en el Club de Golf de Montevideo y que contó con la participación del embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi.

Al término de la actividad, Orsi fue consultado en la rueda de prensa por varios asuntos de la agenda pública, como por ejemplo, la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto al 1% más rico de la sociedad para mitigar la pobreza infantil, que será presentada este mismo lunes en un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República.

“Sabemos más o menos por dónde va la cosa; hay que seguir analizando esos temas”, expresó el presidente. El planteo de la central sindical, que tiene el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio -entre ellos, el Partido Comunista y el Socialista-, consiste en implementar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas. El PIT-CNT ha estimado que con esto podrían recaudarse entre 700 y 800 millones de dólares.

“No nos negamos a seguir analizando, ni lo que planteen los trabajadores organizados en su PIT-CNT ni tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales”, afirmó Orsi, quien de todos modos señaló: “Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto, nuestra propuesta es clara”. “Como gobierno tenemos una responsabilidad y una línea en la que vamos a seguir trabajando, por supuesto, sin ponernos el balde y estando siempre atentos a soluciones que nos permitan mejorar los niveles de ingreso de nuestra gente”, agregó.

La propuesta del PIT-CNT fue anunciada por primera vez en el discurso de los trabajadores durante el acto del 1º de mayo. Semanas después, consultado al respecto, Orsi declaró a la prensa que el gobierno no crearía impuestos; posteriormente, señaló que el tema no estaba en la agenda. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que “sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo”.

Orsi sobre las interpelaciones: “Lo único que uno desea es que se trabaje más intensamente”

Orsi también fue consultado este lunes sobre los recursos asignados a la educación en el presupuesto quinquenal que, con algunas reasignaciones, terminará de aprobarse en el Parlamento en los próximos días. “Hay objetivos que nos hemos planteado históricamente [a los] que nos cuesta llegar”, reconoció el mandatario, en referencia al “porcentaje redondo”.

No obstante, el presidente destacó la ampliación de becas y la reincorporación del “protagonismo” de los docentes, “que se había perdido y que ya lo recuperaron”. “Todavía hay que remar, y mucho, para encontrar el punto aceptable o satisfactorio en el tema de la educación”, expresó.

Por otro lado, con respecto a las tres interpelaciones que realizará la oposición antes de fin de año, Orsi dijo que “si uno lo compara con lo que históricamente ha sido, es bastante más que lo que ha sucedido”. Si bien puntualizó que se trata de “institutos que son necesarios”, expresó: “Lo único que uno desea es que se trabaje más intensamente, que tengamos más tiempo para trabajar y que algunas cosas se puedan responder de manera más directa y, de repente, sin tantas horas de dedicación para la preparación de un debate de este tipo”.

A exactamente un año de su triunfo en la segunda vuelta frente al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, Orsi dijo que “hay veces que sentís que el tiempo no te da y que hay que trabajar mucho más”. “La dinámica política te obliga a estas cosas, a prestarles más atención a las interpelaciones. Pero, en fin, creo que a veces hace falta parar, mirar hasta dónde llegaste y ver todo lo que podés hacer en los próximos meses”, expresó Orsi. Afirmó que, una vez aprobado el presupuesto, “vamos a estar en mejores condiciones”.