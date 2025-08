El presidente Yamandú Orsi reafirmó que “no está en la agenda” del gobierno la creación de un impuesto al 1% más rico de la población, como propone el PIT-CNT. La medida ha tenido el respaldo de algunos legisladores frenteamplistas e incluso de la oposición, como el diputado cabildante Álvaro Perrone.

“Nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo que no íbamos a hacer”, indicó en rueda de prensa el presidente, con relación a su promesa electoral de no poner nuevos impuestos. Apuntó que con la reforma tributaria de 2007 se hicieron “las transformaciones que nosotros considerábamos que teníamos que hacer” y “con eso podemos seguir avanzando”. “Por supuesto que quedaron desafíos o quedaron problemas generados por el no pago de algunas cosas, o dicho de otra forma, quedó un déficit [fiscal] que no es el que nosotros deseábamos. Pero, bueno, hay que trabajar igual, y tenemos nuestro esquema tributario bastante bien resuelto hace unos cuantos años, más de diez años”, consideró el presidente.

Por otra parte, Orsi valoró que “una cosa es lo que se discute a nivel mundial, de los superricos, [a los] que Uruguay no los ven pasar ni por avión, y otra cosa es pensar en nuevos tributos en Uruguay”. “Hoy no está en la agenda”, señaló.

Creación del Ministerio de Justicia: “Hay que lograr los consensos antes”

Orsi también se refirió al proyecto de ley de presupuesto, que el Poder Ejecutivo debe enviar al Parlamento antes del 31 de agosto. Dijo que las prioridades “están cantadas” y están “implícitamente acordadas hasta en los programas de los partidos, si uno los compara: el tema infancia, el tema cuidados, el tema seguridad”.

El presidente reiteró su posición favorable a la creación de un Ministerio de Justicia y recordó que esa medida está en el programa del Frente Amplio y en el programa de otros partidos. Pero indicó que “ahora hay dudas, entonces yo tampoco me puedo poner porfiado, ponerme el balde y decir ´esto o nada´. Algo hay que hacer. Avanzar mientras tanto. Por ejemplo, el tema de cárceles y el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] hay que resolverlo, con ministerio o sin ministerio”, afirmó. Pero consideró que, si en la creación de un Ministerio de Justicia “hay cosas que generan ruido”, “a veces conviene darse un poco más de tiempo”, y apuntó que no cree que se vaya a incluir la propuesta en el proyecto de ley de presupuesto. “Sería apurar mucho, sería someter a mucha tensión. Yo creo que si queremos que salga, hay que lograr los consensos antes”, insistió.

Los ministros no son “vacas de tambo”

Consultado sobre la actuación del canciller, Mario Lubetkin, en el episodio de los pasaportes, Orsi reiteró el respaldo a su ministro que ya había expresado el miércoles. Sostuvo que le “encantan” los ministros que tiene.

“Yo los dejo en libertad, que opinen, que discutan, y si a veces discrepo con algo, nos llamaremos, nos sentaremos a conversar. Para mí no son vacas de tambo, son personas con cabeza propia y que obviamente tienen la obligación de laburar”, expresó. “Yo no le pongo bozal a nadie, y tampoco es ´ordeno y mando´”, remarcó.

Orsi y los anuncios de Trump sobre aranceles: “Está feo”

El presidente también fue consultado sobre las tensiones entre Estados Unidos y Brasil por la situación judicial del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que impondrá aranceles del 50% a Brasil. Orsi dijo que “está feo” el panorama y que le preocupa.

“Y además es raro, porque yo leí la lista de excepciones que se introducen, y por ejemplo, ¿cuántas excepciones hay a ese 50% que le va a poner? Y son como 300 excepciones. Entonces, vos de repente hoy te acostás con esa noticia, mañana te levantás con otra. Estamos todos medio con el Jesús en la boca”, lamentó. Dijo que no tiene diálogo con Trump porque “no se ha dado”.