El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizó este martes el segundo y último sorteo anual de cupos para la construcción de viviendas de cooperativas en el Espacio Modelo. Durante este año, se sortearon en total 1.500 cupos, que se distribuyeron en dos sorteos -el primero se hizo el 15 de agosto- de 750 viviendas cada uno.

En esta oportunidad, hubo 78 organizaciones cooperativas habilitadas a participar, que nuclean 2.401 viviendas. De las cuales 73 pertenecen al sistema de ayuda mutua de 2.215 viviendas y cinco por el sistema de ahorro previo de 186 viviendas.

Para el segundo sorteo al cupo de 750 se le restó 202 viviendas que fueron adjudicadas directamente en el primer llamado de 2025, por 202 cupos para 23 cooperativas, por haber participado al menos tres veces en sorteos anteriores sin salir sorteadas, según la resolución ministerial Nº 66/2025. Por lo tanto, se sortearon 548 viviendas.

Por el sistema de ayuda mutua se asignan 506 a las cooperativas de vivienda: Covifénix (29) de Artigas; Nuestro Hogar Melo (12), Coca Pro (18), Construyendo Sueños Melo 2023 (20) y La Unión Melo (18) de Cerro Largo; COVIINCDP (38), Montevideano 13 (28), Alto del Cerro (30), Esperanza Azul (22), Nostrum Lar (31), Murat 2021 (42) y Coviutopía 1 PVS (49) de Montevideo; Coovise de Paysandú (42); Pájaros Pintados (26) de Río Negro; La Virgen (44) de Rocha; Covi Harriague 2022 (26), VistaAR (22) y Familias Unidas (20) de Salto; Covi 2010 (25) de Tacuarembó. También por el sistema de ahorro y préstamo fueron 43 viviendas asignadas a la cooperativa Los Geranios de Montevideo.

Sorteo de cupos para la construcción de viviendas, en el Espacio Modelo. Foto: Alessandro Maradei

De la actividad participaron la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, el subsecretario Christian Di Candia, entre otras autoridades ministeriales y representantes de federaciones y cooperativas de todo el país.

La ministra Paseyro en su oratoria presentó datos sobre el desarrollo del sistema cooperativo con intervención de la cartera: durante marzo a noviembre se escrituraron 47 cooperativas que representan más de 1.400 viviendas en todo el país; entre enero y octubre, 67 cooperativas finalizaron su obra, con más de 2.100 familias que accedieron a la vivienda; actualmente 177 cooperativas están en obras con más de 5.400 viviendas distribuidas en todo Montevideo y en varios departamentos del interior con distintos niveles de avance.

Paseyro se refirió a desde el ministerio se establece como política “apoyar el cooperativismo” y de que forme parte del “plan quinquenal de vivienda con una meta”; agregó que se constituyeron mesas interinstitucionales con las distintas federaciones, como espacios propicios para que plantearan “los diferentes problemas y las preocupaciones que estaba teniendo el cooperativismo” y “trabajar a lo largo del quinquenio; en esas instancias se marcó una hoja de ruta para ir trabajando sobre cada uno de esos temas”.

Además, en rueda de prensa, la jerarca mencionó que el ministerio tiene como meta del quinquenio más de 15.000 soluciones y también mejorar la herramienta del cooperativismo. “Las cooperativas reciben el préstamo y además de acompañarla en todo el proceso; acabamos de cerrar el último sorteo del año, de más de 350 préstamos para compra de vivienda en el mercado que se realizó en todo el interior del país”, añadió.

Por su parte, el subsecretario Di Candia expresó en su discurso que “el mundo cooperativo no es solo un camino para acceder a la vivienda, es mucho más que eso, por eso creemos en este eje de trabajo, creemos en el trabajo colectivo”. Y apuntó que “el acceso al hogar es mucho más que la propia casa de uno, es el lugar donde vamos a construir sociedad, barrio y departamento”.

El director nacional de Vivienda, Milton Machado remarcó que en la gestión se prioriza “todo el sistema cooperativo, con los criterios que nuestra ministra siempre nos plantea, de tener un gobierno de cercanía, con la gente, que sea una política de Estado que dé continuidad, que no sea solo la construcción de la vivienda, sino además se construya convivencia y ciudadanía; que se viva mejor”.