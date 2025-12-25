Pasadas las 0.00 hubo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 408 de la ruta 8, en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, entre una camioneta Fiat y una motocicleta Yumbo.

Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar el conductor y único ocupante de la moto, un hombre de 62 años, según informaron a la diaria fuentes de la Policía de Cerro Largo.

El siniestro consistió en una colisión frontolateral; la camioneta circulaba por la ruta 8 en sentido sur a norte (de Melo hacia Aceguá) y la motocicleta pretendió incorporarse a la ruta desde el oeste hacia el este.

El conductor de la camioneta declaró que embistió al motociclista cuando este ingresaba a la ruta. Resultó ileso y se lo sometió a un test de espirometría que resultó negativo, de acuerdo a datos preliminares.

Policía Científica, Policía Caminera y Bomberos trabajaron en el lugar. El caso está a cargo de la fiscalía departamental de primer turno, que estableció las actuaciones de rigor con la incautación de los vehículos y la extracción de sangre al conductor involucrado para análisis del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.