Movilización por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, en el Centro de Montevideo.

Este miércoles se desarrolló la 15ª Marcha por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre según lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de esta población.

La tarde calurosa no fue impedimento para que decenas de personas de distintas organizaciones sociales que trabajan en la temática se movilizaran desde la plaza Cagancha hacia la plaza Independencia bajo la consigna “¡Basta ya de exclusión!”.

A lo largo de la avenida 18 de Julio resonaba el reclamo del cumplimiento de derechos, encabezado por carteles con leyendas como “Somos personas adultas con derechos humanos, ni niños ni pobrecitos”, “Discapacidad no es incapacidad, es diversidad humana”. El cierre de la marcha era al son del chico, repique y piano con la comparsa inclusiva Balelé, que la integran personas con discapacidad visual, auditiva, con síndrome de Down, discapacidad motriz y personas sin discapacidad.

“Los problemas persisten y las promesas siguen sin cumplirse”

“Quiero que haya muchos más derechos para nosotros mismos”, comentó a la diaria Cristian Reyes, joven con discapacidad que asiste al centro de rehabilitación Sueños del Sol. El año anterior no pudo asistir a la marcha, pero hizo referencia a la felicidad de haber podido estar en esta ocasión y en compañía de su abuela.

Sostuvo que la oportunidad que le dan en el centro de hacer talleres de percusión y murga le permiten participar de distintas actividades culturales, como el carnaval, y ser parte de la grilla de un tablado.

Por su parte, Raquel González, integrante de la Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad, que preside la Federación de Organizaciones de la Discapacidad, expresó en diálogo con la diaria que “es muy poco lo que se ha avanzado de un año hacia otro”. “Los derechos a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, están no sólo a veces restringidos, sino que a veces se distorsionan y las personas no pueden ejercerlos”, añadió.

Para González, Uruguay debe hacer “un cambio de modelos y de concepto”. “Tenemos un atraso muy importante, porque se mantienen modelos como el de la dependencia, el rehabilitador, que hacen ver a las personas con discapacidad como personas que no pueden esto, que no pueden lo otro, que no saben esto, que no saben lo otro”, sintetizó.

Consultada por las respuestas gubernamentales, González dijo que “con cada gobierno vamos a hablar, planteamos, y esta vez lo hicimos también”, y agregó que a pesar del diálogo, “no se realizan todos los ajustes razonables” para que las personas puedan acceder a diferentes derechos.

“Estamos decididos en la Federación a hacer un esfuerzo real por insistir en los principios de la Convención de las Naciones Unidas, que, por ejemplo, hablan de la participación de las propias personas en todas las acciones públicas que sean desde el inicio al final del proceso, en la gestión, en la evaluación”, manifestó González.

Respecto de las nuevas medidas sobre discapacidad del gobierno actual anunciadas este miércoles, González respondió que les hubiera gustado haber sido convocados para el plan para personas con discapacidad y la creación de un instituto para atender el asunto.

“Hace seis, siete años se había hablado del instituto; ahora, resulta que en ese instituto las personas con discapacidad van a estar en algo así como un consejo consultivo, como están en otros organismos. Eso no es posible para nosotros”, destacó. “El consejo consultivo sin tener voz con fuerza para incidir, no es válido, porque dicen las cosas, pero no se los toman en cuenta”, agregó.

A su vez, “hay una cuestión de que cuando se trata de personas con discapacidad, no son representadas por personas con discapacidad”, sentenció González.

Al llegar a la plaza Independencia, la coordinadora de la marcha enfatizó en la proclama de que “los problemas persisten y las promesas siguen sin cumplirse”. “Es necesario que se instale en las sociedades el reconocimiento de que somos personas sujetos de derechos. Las desigualdades no nos atraviesan a todas las personas de la misma manera”, señalaron.

“Los derechos y leyes vigentes han sido fruto de nuestra lucha, tanto desde los colectivos de personas con discapacidad organizadas como sin organizarse, las familias, y desde esta coordinadora reclamamos que las leyes se cumplan y se fiscalicen”, exigieron.

“Enfrentamos mayores gastos en transporte, educación, salud, y el acceso a tratamientos y cuidados se vuelve cada vez más costoso”, indicaron, y reclamaron por mayor accesibilidad y seguridad social. Además, expusieron que más de 7.000 personas continúan en lista de espera por asistentes personales y cuidadores.

La ley sobre la promoción del trabajo para personas con discapacidad: “Sabemos que no se cumple”

La Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT también participó de la movilización como parte convocante de la actividad. Laura Martínez, responsable de la secretaría e integrante del secretariado ejecutivo de la central sindical, declaró a la diaria que reclaman por la fiscalización del cumplimiento de las normativas para las personas con discapacidad, como la Ley 19.691, que garantiza cupos para el ámbito laboral público y privado.

“Sabemos que hay muchas empresas que no cumplen”, denunció. “En el ámbito público, con los últimos informes que se han volcado desde la Oficina Nacional del Servicio Civil, sabemos que hay un gran incumplimiento”, agregó. Y mencionó que desde 2002 a la fecha han entrado alrededor de 1.018 personas en situación de discapacidad en el Estado.

Desde la secretaría participan en los ámbitos donde las empresas se presentan formalmente y quieren acceder a los beneficios de exoneraciones que les da el Estado por cumplir con la normativa.

“Convocamos a todos los sindicatos a que tengan su comisión de discapacidad, que participen en los ámbitos bipartitos para el ingreso de personal y que estén velando tanto por la adecuación del lugar de trabajo cuando ingresa una persona en situación de discapacidad como porque esté el cupo”, manifestó Martínez.

Un objetivo de la secretaría será volcar los esfuerzos en el interior del país, “porque está muy golpeado, las condiciones son mucho más desfavorables y esa tarea la vamos a empujar para el año que viene con más formación, charlas y sensibilización”, finalizó.