El presupuesto es “absolutamente invotable”, sentenció el diputado nacionalista Federico Casaretto a la salida de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que este lunes consideró y votó las modificaciones establecidas en el presupuesto quinquenal por la Cámara de Senadores. En esta instancia, al tratarse de la tercera cámara, a Diputados sólo le corresponde aprobar o rechazar –en bloque– los cambios votados en el Senado. Los diputados del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, votaron en contra de los cambios.

Casaretto afirmó que cuando se votó el presupuesto en Diputados, se hizo “un gran trabajo” y se lograron “muchísimas mejoras”. En el Senado, en cambio, “el Frente Amplio [FA] volvió a instalar” un “montón de medidas” que hacen este presupuesto “absolutamente invotable”. Casaretto argumentó que la Cámara de Diputados representa “el crisol de la sociedad” y lo resuelto allí “la otra cámara no lo puede desconocer”.

El diputado nacionalista dijo que “lamentablemente” se ha hecho “retroceder todo un proyecto que había sufrido mejoras sustanciales”, y puso algunos ejemplos, entre ellos, el “retroceso en materia de discapacidad” (en esta área, el PN había impulsado en Diputados cambios que suponían un incremento del gasto).

De todos modos, más allá de lo sucedido en comisión, el PN definirá este martes qué postura adoptará como partido cuando se vote el presupuesto en el plenario, en una reunión de bancada que se realizará una hora antes de la sesión de Diputados. El Herrerismo ya manifestó, al término de su Congreso de este fin de semana, que pretende votar en contra de los cambios en el plenario. “Esperamos convencer al resto de los sectores –hay varios que ya se han manifestado– para que mañana [por este martes] el PN vuelva a tener la misma posición que tuvimos ahora en la Comisión de Presupuesto. Tenemos esa esperanza”, indicó el herrerista Casaretto.

Más allá de la posición que adopten blancos, colorados e independientes en el plenario de Diputados, el FA cuenta con los votos para la aprobación definitiva del presupuesto. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone confirmó a la diaria que su partido apoyará las modificaciones y comentó que “olfatea” que blancos y colorados votarán divididos.

A su vez, este lunes de tarde hubo una reunión de la bancada de diputados de Vamos Uruguay (VU), del PC. El representante Conrado Rodríguez, de ese sector, dijo a la diaria que cada uno dio su parecer y él valoró las modificaciones introducidas por los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera (ambos de VU). Subrayó que, al igual que en la primera instancia, cada uno votará “según su leal saber y entender”. Dijo que él y el también diputado colorado Gabriel Gurméndez no votaron las modificaciones en la comisión y adelantó que seguirán la misma línea en el plenario, pero que hay otros diputados que sí las apoyarán (el sector, cuando se trató el presupuesto en primera instancia, votó dividido en la cámara baja).

Rodríguez defendió su negativa porque, en la medida en que se votan todas las modificaciones juntas en un solo acto, sin poderse distinguir los artículos, eso “condiciona”, ya que hay cambios con los que están de acuerdo, pero hay otros con los que no. Por último, dijo que también está el debate de si en la tercera cámara “uno solamente está votando las modificaciones o si se interpreta que de alguna manera está convalidando cosas que se votaron en la primera instancia, por ejemplo, los impuestos”.

En tanto, este lunes de tarde hubo una reunión entre algunos diputados y senadores del PN en la que se trató la posición que tendrá el partido sobre el presupuesto. El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, que participó en el encuentro, señaló a la diaria que la instancia con los senadores fue “muy provechosa, porque sirvió para intercambiar argumentos del trabajo realizado” en el Senado, y señaló que “en ambas cámaras se lograron aportes sustanciales en cuanto al mejoramiento del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Pero en el cúmulo de cosas” en la cámara alta “se reincorporaron aspectos” que habían sido rechazados por los diputados de la oposición.

Botana contra la posición del Herrerismo

A todo esto, el senador blanco Sergio Botana, de Alianza País, no vio con buenos ojos la postura del Herrerismo de no votar los cambios. En diálogo con Canal 12 de Melo, Botana dijo que le “extrañó bastante que el Herrerismo se ponga en contra del aeropuerto de Rocha, del combate a la garrapata, de los baños de aspersión, de la buena utilización de los fondos de sanidad ganadera”, y agregó: “Es feo que el Herrerismo se ponga en contra de que Presidencia de la República dé informes, que es un gran avance de este presupuesto, que se ponga en contra de los diez artículos que conseguimos por el tema de la discapacidad y que se ponga en contra de toda la plata que conseguimos para que la Universidad de la República y la UTEC [Universidad Tecnológica] sigan desarrollando su trabajo en el interior”.

Botana subrayó que todo eso lo consiguieron a lo largo del debate parlamentario en la cámara alta, se pusieron de acuerdo y hubo “colaboración”. Por eso, le “extraña muchísimo que el Herrerismo esté en contra de estos avances”, insistió. Por último, consultado sobre si cree que la postura del sector pudo ser por una cuestión política, Botana dijo que a veces es “el ánimo de lucirse, pero esta [la del Herrerismo] no es gente inexperiente”.