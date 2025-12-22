Desde que el Estado uruguayo anunció que procedería a rescindir el contrato con el astillero vigués Cardama Shipyard para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés), el tema se colocó como un aspecto central en la agenda nacional. Este lunes la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, dijo a Canal 5 que cree que el contrato va a caer y adelantó que ya le informaron a la empresa española que no abonarán el próximo pago.

“En los últimos días ha habido como un aceleramiento, de hecho nos han dicho que se ha colocado la segunda quilla. Nosotros tenemos los informes de dos de los representantes de la Armada que están allá, que no siempre coinciden con las informaciones que se nos envía por parte de la empresa”, consignó.

En esa línea, dijo que “se reclamó que ese cumplimiento tenía que tener una erogación de dinero”: “Nosotros no estamos dispuestos a seguir pagando cuando entendemos que hay otros hitos que efectivamente no se han cumplido y por eso estamos en un proceso judicial”, adelantó Lazo. Sobre los pagos que ya se realizaron en el pasado, elemento cuestionado por la oposición, explicó que afirmar que el gobierno “pagó y pagó aun cuando tenía dudas de si se habían cumplido o no los hitos” resulta “un poco temerario” dado que existía “una carta de crédito con carácter de irrevocable” que hacía que el MDN “prácticamente fuera un espectador”.

También señaló. durante la administración anterior, “un episodio confuso de fechas en que se habilitaba o no esa carta” porque “se habilitó desde acá y fue los días previos al cambio de gobierno, lo cual también llama la atención”, en línea un elemento que también manejó el legislador frenteamplista Aníbal Pereyra en su visita a la diaria Radio.

“No hay plan B, el plan sigue siendo el A: que nuestro país tenga las herramientas necesarias para custodiar nuestras aguas. Ahora, reitero, no es a cualquier costo. El día que se votó la resolución lo decía el expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera; ‘no se puede comprar cualquier cosa’. Él utilizaba una palabra que no sé si es la más feliz, pero ‘no podemos comprar a lo pobre’, decía él. (...) Yo creo lo mismo, tenemos que comprar lo mejor, porque son nuestros efectivos”, aseguró Lazo. La ministra informó que desde que se anunciaron las presuntas irregularidades el gobierno continúa en un proceso para “demostrar algunas situaciones de incumplimientos” dado que “no es un interruptor”. En ese sentido y a pesar de que es preciso esperar “qué pasos se dan desde el punto de vista jurídico”, la jerarca destacó que “hay varias opciones”. Una es “rescindir unilateralmente” -lo que “abre un camino complejo pero si hay que seguirlo lo vamos a seguir”- y otro “tiene que ver con cómo recuperamos lo que está hecho”.

Consultada sobre el plazo para alcanzar una posible solución, dijo que espera “que eso sea en los próximos meses”: “Quisiéramos no llegar a marzo con este problema todavía sobre la mesa”, puntualizó. “Tenemos que ser muy responsables en esto. Decimos que estamos explorando, no te voy a dar nombres de empresas, pero sí te digo que nos interesa la región”, aseveró en otro pasaje.

En las últimas horas también trascendió que el gobierno contrató a otra empresa privada para supervisar, conjuntamente al personal de la Armada apostado en Vigo, la construcción de las embarcaciones. Lazo indicó que “los hitos y los pagos se disparan a partir de una calificadora prestigiosa” -en relación a Lloyd's Register- y, si bien no pretenden “poner un manto de dudas” sobre la misma, “tiene un vínculo obviamente a partir de que, como debe ser, lo contrata la propia empresa”.

En ese sentido, se entendió que era preciso contar con “un tercero que fuese neutral” y la clasificadora Bureau Veritas “es del mismo prestigio” y “ya está ahí haciendo esa inspección”, además de que hay equipos de abogados trabajando desde el MDN, Presidencia de la República y desde España.

Hechas en Uruguay

En línea con la posibilidad de construirlas en Uruguay, una sugerencia que han deslizado los trabajadores, Lazo replicó que “en este momento hay que mirar ya una patrulla oceánica no sé si construida pero que lo haga directamente una empresa de la región” y precisó que ya llevan dos reuniones con el PIT-CNT y otras autoridades al respecto.

“Cuando hablamos de la necesidad de reactivar o por lo menos tener una incipiente industria naval, hoy estamos con un informe de un grupo de trabajo que creamos el día que entramos al ministerio y que concluyó el jueves, que habla de cuál es el estado de los diques nacionales. Nos interesaba saber en que estado estaban. Es un estado realmente complicado, comprometido”, acotó.

Sin embargo, destacó algunas obras recientes en el rubro y dijo que “claro que tenemos trabajadores calificados”. “No sé si para construir completamente una OPV… Yo creo que sí, que a la larga sí, pero por algo hay que empezar y empezar por algo es no dejar caer durante cinco años un dique nacional. Eso, para mí, es uno de los nortes que tenemos en el ministerio”, definió.