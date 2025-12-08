Este lunes, OSE comunicó la recepción de propuestas para el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Casupá, departamento de Florida, para asegurar el suministro de agua potable. El organismo comunicó que recibió ocho iniciativas de empresas nacionales y del exterior, que pasarán a una etapa de precalificación.

El presidente del ente, Pablo Ferreri, sostuvo, en diálogo con la diaria, que están “muy conformes” con la cantidad de propuestas recibidas, que estiman que serán “analizadas en el correr de diciembre y principios de enero”, para ser posteriormente precalificadas. “Se evalúan las condiciones técnicas, financieras, los requisitos de experiencia de know how, de personal técnico que ponen a disposición del proyecto”, explicó.

En simultáneo, se está realizando el pliego licitatorio para lanzar entre marzo y abril de 2026, ya con las precalificaciones para poder presentarse y competir. La adjudicación de la licitación sería al término del año, para que las obras empiecen a principios de 2027, y se prevé finalizar el tercer trimestre de 2029.

Según el documento del acta de recepción, al que accedió la diaria, las empresas son: CWE China International Water & Electric Corp; consorcio en formación CCCC-YREC-Impacto (CCCC Water Resources and Hydrpower Construction Co. Ltd.-Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd.-Impacto Construcciones SA); consorcio en formación Casupá Sinohydro-Grinor; consorcio en formación Rovella-CVC; consorcio en formación Espina-Consultora de Riegos; consorcio en formación Constructor de Presas en Uruguay (Traxpalco-Berkes-Toniolo Busniello); consorcio en formación Teyma-Conconcreto, y consorcio en formación CMC-Pietroboni.

Además, Ferreri sostuvo que OSE está teniendo reuniones “mano a mano” con “los 37 propietarios de los 102 padrones que serán afectados por la construcción de la represa, donde hay situaciones muy diferentes, desde algún pequeño productor a propietarios de extensiones más grandes, con realidades heterogéneas”. En los encuentros se les transmite la información del proyecto; “en algunos casos, sobre todo los pequeños, hay un costado humano que nosotros queremos atender como corresponde”, añadió Ferreri.

Ante la decisión del gobierno de cancelar el proyecto de Neptuno, el proyecto Casupá posibilitará aumentar la capacidad de reserva, que propone fortalecer la seguridad hídrica del área metropolitana, que abastece a 1.600.000 personas, según la comunicación oficial del ente. A su vez, fortalecerá el abastecimiento frente a períodos de estrés hídrico y sequía.