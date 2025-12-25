En la madrugada de este jueves ocurrió un choque de tres vehículos en la rambla República de México esquina San Nicolás, según información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la accedió la diaria.

De acuerdo a lo que relataron testigos, una camioneta Honda, que circulaba hacia Montevideo, cruzó de carril y pasó por encima del separador central chocando del lado izquierdo con un auto Suzuki. La camioneta siguió irrumpiendo el carril a contramano y colisionó de frente con un auto Daihatsu.

El choque múltiple tuvo como consecuencia cuatro lesionados, que recibieron asistencia de una emergencia móvil. Posteriormente fueron traslados a instituciones médicas privadas un hombre de 44 años, con politraumatismo grave, un menor y dos mujeres, de quienes no se aportaron diagnósticos.

Se realizaron espirometrías a dos de los conductores, que dieron negativas, según datos preliminares.

En el lugar trabaja la Policía Científica y concurrió personal de la inspección de tránsito de la Intendencia de Montevideo. La circulación está cortada entre las calles 6 de Abril y Líbano en ambos sentidos, informó la comuna en su cuenta de X.